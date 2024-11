Winter-Urlaub zu DIESEM Preis? Ski-Fans fällt alles aus dem Gesicht

Der blaue Himmel über der Gondel, das leise Knistern der Skier auf dem unberührten Schnee und das herrliche Gefühl der Freiheit, wenn man die Hänge herunterfährt – wer einmal Ski gefahren ist, versteht, warum dieser Wintersport so beliebt ist.

Doch der Spaß hat einen Haken – denn billig war der Winter-Urlaub noch nie, vielmehr sind die Preise in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch jetzt dürften Ski-Fans nicht schlecht staunen, wenn sie das sehen!

Winter-Urlaub unter 100 Euro? Das geht!

Matthias Stauch, Geschäftsführer der Bayerischen, betont, dass ein Tag (!) für eine vierköpfige Familie mittlerweile mit einem Tag im Freizeitpark vergleichbar sei. Das klingt nach einem teuren Spaß, aber ist ein Skiurlaub überhaupt noch unter 100 Euro zu haben?

Das geht! Vor allem Fans von Baguette und Croissant dürften sich freuen, denn laut „Holidu“ ist der Schneespaß in Frankreich am günstigsten. 44,50 Euro kostet ein Tagesticket plus Übernachtung in Réallon (Region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Besonders teuer ist es dagegen in Österreich in Obergurgl-Hochgurgl und am Hintertuxer Gletscher sowie in der Schweiz in Zermatt. Dort kostet eine Tageskarte inklusive Übernachtung zwischen 245 Euro und 284 Euro.

Winter-Urlaub: HIER ist es in Deutschland am günstigen

Und in Deutschland? Laut „Holidu“ sind die Regionen Balderschwang (Oberallgäu) und Feldberg (Schwarzwald) mit 85 Euro bzw. 86 Euro für ein Tagesticket inklusive Übernachtung am günstigsten. Am teuersten sind Garmisch-Partenkirchen (131 Euro) und die Zugspitze (137 Euro). Auch Oberjoch (Bad Hindelang) und Fellhorn (Oberstdorf) liegen mit 130 Euro bzw. 128 Euro im oberen Preissegment.

Die Preise zeigen, dass man vielerorts kräftig sparen kann. Also lieber doppelt und dreifach die Preise prüfen, dann kann man sich auch mal eine große Portion Kaiserschmarn auf der Almhütte gönnen.