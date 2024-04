Whatsapp: Neuerung kommt – und nicht alle werden begeistert sein

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die heutige Generation Z immer weniger telefoniert und stattdessen Sprachnachrichten über Whatsapp verschickt. Diese Sprachnotizen können dabei gut und gerne mal über fünf Minuten lang gehen. Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass der Chatpartner die Sprachnachricht nicht direkt abhören kann.

Nachrichten wie „Kann ich gerade nicht anhören“ hat sicher jeder schon einmal erhalten. Besonders ärgerlich ist das, wenn gerade etwas Wichtiges erzählt wurde. Mit dem neuen Update gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

In der neuesten Beta-Version von Whatsapp wird es laut dem Portal „WA-Beta-Info“ möglich sein, ein Transkript für Sprachnachrichten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Wer lieber einen Text liest, als sich eine lange Sprachaufnahme anzuhören, für den ist dieses Update ideal. Apple-Nutzer konnten bereits von dieser Funktion profitieren, denn während die Transkription von Sprachnotizen zunächst in der iOS-App eingeführt wurde, war sie für Android-Nutzer erst einmal nicht verfügbar. So konnten Whatsapp-Nutzer mit einem Android-Gerät die Möglichkeit der Transkription nicht nutzen.

Die Transkriptionsfunktion nutzt fortschrittliche Spracherkennungstechnologie, um Sprachnachrichten akkurat in Text umzuwandeln, berichtet „WA-Beta-Info“. Datenschützer könnten in dieser Funktion allerdings ein Problem sehen, denn die Transkripte werden in der App gespeichert und bleiben somit am Ende auch bei Whatsapp.

Mehr Barrierefreiheit in der App

Dennoch verbessert die neue Funktion vor allem die Barrierefreiheit für Nutzer mit Hörbehinderungen. Sie eignet sich auch in Situationen, in denen die User gerade in einer lauten Umgebung sind oder sich in Situationen befinden, in denen das Hören von Audios nicht möglich ist.

Mit dem Update gehört die Ausrede, man könne die Sprachnachricht gerade nicht abhören und wird erst später antworten, auch für Android-Nutzer der Vergangenheit an.