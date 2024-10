Whatsapp stellt Betrieb ein – was Nutzer jetzt wissen müssen

Whatsapp ist immer noch der beliebteste Messenger-Dienst weltweit. Doch manche User werden die App schon bald nicht mehr nutzen können.

Der Grund: Whatsapp stellt für ältere Geräte den Betrieb ein. Wer davon betroffen ist, muss sich entweder ein neueres Handy anschaffen oder den Messenger wechseln. Aber der Reihe nach.

Rund zwei Milliarden Menschen auf der Welt nutzen Whatsapp. Damit ist die App mit weitem Abstand der beliebteste Messenger weltweit. Konkurrenten wie Telegram oder Signal können von solchen Nutzer-Zahlen nur träumen.

Um seinen Usern ständig das bestmögliche Nutzungserlebnis sowie die größtmögliche Sicherheit zu bieten, schraubt Whatsapp permanent an Updates. Wichtige Voraussetzung für das Installieren jener Updates: Der Nutzer braucht ein Handy mit einem vergleichsweise neuen Betriebssystem.

Das führt dazu, dass Menschen mit sehr alten Geräten bei Updates häufig ein großes Problem bekommen – übrigens nicht nur bei Whatsapp. Wenn ihr altes Smartphone die neuesten Updates nicht mehr unterstützen kann, muss ein neues Gerät her, falls man die App weiterhin nutzen möchte.

Auch interessant: Whatsapp-Nutzer rasten aus – plötzlich sind Chats nicht aufzufinden

Und in genau diese Situation werden im Februar 2025 einige iPhone-Nutzer kommen. Denn ab dem 24. Februar verlangt Whatsapp mindestens die iOS-Version 14.1. Das bedeutet, dass speziell die Nutzer der iPhone-Modelle 5s, 6 und 6 Plus in die Röhre schauen werden.

Whatsapp erachtet dieses Update als enorm wichtig. Schließlich erfüllen ältere iOS-Versionen die neuesten Sicherheits-Standards nicht mehr. Die betroffenen Nutzer müssen dann also auf ein neueres Endgerät umsteigen, wenn sie Whatsapp weiterhin nutzen wollen. Bis zum 24. Februar 2025 bleibt ihnen dazu Zeit.

Keine Änderung für Android-User

Auf Android-Nutzer kommt derweil vorerst keine große Änderung zu. Die Mindestvoraussetzungen für die sichere Nutzung von Whatsapp bleiben dort zunächst gleich.