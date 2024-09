Whatsapp zieht Schlusstrich – Nutzer müssen sich verabschieden

Nutzer von Whatsapp werden sich demnächst mächtig wundern. Denn beim beliebten Messenger werden sie sich gehörig umstellen müssen. Aber eins nach dem anderen.

Whatsapp ist nach wie vor die beliebteste Messenger-App der Welt. Auch wenn in den vergangenen Jahren immer mehr Nutzer zu Konkurrenten wie Telegram oder Signal gewechselt sind: Mit rund zwei Milliarden Usern ist Whatsapp immer noch mit weitem Abstand die Nummer 1.

Damit dies auch so bleibt, arbeitet Whatsapp permanent an der eigenen App. Ein Update jagt das nächste, schließlich will der Messenger seinen Usern das bestmögliche Nutzererlebnis bieten.

Ein anstehendes Update, das Whatsapp schon bald flächendeckend ausrollen will, hat es in sich. Wie der Whatsapp-Blog „WABetaInfo“ berichtet, macht der Messenger mit diesem Update endgültig Schluss mit dem simplen Design, das Whatsapp seit eh und je geprägt hat. Vom gewohnten Look müssen die Nutzer sich dann verabschieden.

So soll Whatsapp seinen Nutzern zehn unterschiedliche Designs zur Verfügung stellen. Diese Designs sollen weit über die personalisierten Chat-Hintergründe hinausgehen, die man beim Messenger schon seit Langem einstellen kann.

+++ Auch interessant: Whatsapp muss wegen EU-Gesetzen den Weg freimachen – was das für Nutzer bedeutet +++

Zunächst haben nur wenige Nutzer Zugriff auf die neuen Designs. Android-User können die neuen Designs mit der Beta-Version 2.24.20.12 erleben. Und iOS-User, die Teil des Beta-Programms sind, haben Zugriff auf die neuen Designs, indem sie die Version 24.11.10.70 runterladen.

Alle anderen Whatsapp-Nutzer kommen demnächst in den Genuss des Updates, wenn es weltweit ausgerollt wird. Einen genauen Zeitpunkt kann das Unternehmen noch nicht nennen.

Whatsapp lässt Nutzer mit Promis reden

Dies ist jedoch nicht das einzige Feature, das von vielen Nutzern sehnlichst erwartet wird. Whatsapp will es seinen Usern demnächst auch ermöglichen mit Promis zu sprechen. HIER alle Infos zu der kuriosen Aktion!