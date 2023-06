Whatsapp in neuem Gewand – an diesen Anblick müssen sich Nutzer gewöhnen

Mit jedem Update von Whatsapp kommen Veränderungen – im besten Fall sind es Verbesserungen. Neue Funktionen, die dem Nutzer die Handhabung des beliebten Messengers noch leichter und übersichtlicher machen sollen.

Nun kündigen sich Veränderungen im Design an. Und das betrifft sowohl Whatsapp-Nutzer mit einem Android-, als auch iOS-Gerät.

Whatsapp passt Design an

Die Android-App wird nun endlich in einem einheitlichen Look erscheinen. Denn die gesamte Nutzeroberfläche wurde nach dem Muster des sogenannten Material Design 3 von Google angepasst. Wie „WABetaInfo“ berichtet, soll das jedoch nicht die einzige Neuerung sein. Die neueste Beta-Version ermöglicht es wohl auch, dass Nutzer Profilsymbole für Gruppenteilnehmer zuweisen können. Diese Funktion war vorübergehend nicht verfügbar.

Auch wer beim Verfassen von Whatsapp-Nachrichten gerne Emojis nutzt, wird eine Veränderung feststellen. Denn die Kategorie-Auswahl wurde bei der Emoji-Tastatur an den unteren Rand verschoben. Zudem sind die Tabs für GIF, Stücker und Emojis nun am oberen Rand zu finden. So weit so gut zu Android, doch auch für das iOS-System sind Änderungen geplant.

DAS ändert sich

Laut „WABetaInfo“ ändert sich mit der Beta-Version bei Iphone-Nutzern die Anzeige des Profilbildes auf der Einstellungsfläche unten links auf dem Bildschirm. Es soll zukünftig auch drei neue Verknüpfungen geben, mit denen wir schnell zu unseren Datenschutzeinstellungen, unserer Kontaktliste und unserem Profil navigieren können.

Außerdem soll ein lästiges Problem nun endlich der Vergangenheit angehören. Immer wieder kam es vor, dass in Gruppenchats versehentlich alle Personen der Gruppe angerufen wurden, dabei war nur ein Kontakt gewünscht. Ein zweistufiger Prozess soll nun Abhilfe verschaffen: Die Anruftaste öffnet erst ein Pop-up-Fenster mit den Optionen für Audio- und Videoanrufe. Zudem soll es einen eigenen Tab für Updates geben. Dort finde man künftig neben den Staple-Versionen auch Beta-Updates für Whatsapp.