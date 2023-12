Whatsapp: Dieser Trick spart Zeit – Nutzer sollten ihn unbedingt kennen

Fast jeder Smartphone-Nutzer in Deutschland hat WhatsApp. Damit ist die App mit Abstand der beliebteste Messenger. Ob für private Chats, Kommunikation in großen Gruppen oder Sprach- und Videoanrufe: Die Funktionen sind vielseitig und praktisch.

+++ Whatsapp neue Funktionen: Große Neuerung bei Sprachnachrichten – DAS musst du wissen +++

Nun gibt es eine neue Funktion, die für die Nutzer unglaublich praktisch sein kann!

Whatsapp: Mit diesem Trick sparst du kostbare Zeit

Schon lange ist es möglich, einzelne Chats anzupinnen, sodass sie dauerhaft ganz oben in der App angezeigt werden. So sind die wichtigsten Kontakte, mit denen man oft schreibt, immer sofort abrufbereit. Jetzt wurde diese Funktion sogar noch erweitert: Das Fixieren von Nachrichten ist von nun an möglich.

Mit dieser Funktion kannst du sowohl in privaten Chats als auch in Gruppen Nachrichten anpinnen, sodass sie immer oben im jeweiligen Chat angezeigt werden. So hast du die wichtigsten Nachrichten immer im Blick. Sei es das Datum und die Uhrzeit eines Treffens, eine wichtige Nachricht von der Arbeit oder der Hinweis der Eltern, etwas auf keinen Fall zu vergessen: Diese Funktion spart jede Menge Zeit.

Eine Nachricht zu fixieren ist kinderleicht. Dazu muss lange auf die Nachricht, die angepinnt werden soll, getippt werden, bis sich ein Menü öffnet. Unter dem Reiter „Mehr“ kann man dann „Fixieren“ auswählen. Anschließend musst du nur noch festlegen, wie lange die Nachricht fixiert werden soll. Hier hast du die Auswahl zwischen 24 Stunden, sieben Tagen oder 30 Tagen. Nach Ablauf der Frist löst sich die Nachricht automatisch aus der Fixierung. Du kannst es jedoch auch manuell machen, indem du die Nachricht wieder länger gedrückt hältst und sie über das Menü löst.

Diese Funktion ist vor allem in großen Gruppen sehr praktisch. Wenn du zu einem Geburtstag eingeladen bist, Zeit und Ort in einer Nachricht festgehalten wurden, die Gruppenmitglieder aber noch wild diskutieren und Hunderte von Nachrichten verschicken, kannst du die wichtigste Nachricht einfach oben anpinnen. So musst du im Chat nicht mehr lange suchen. Das Gleiche gilt für private Chats. Mit der neuen Funktion sparst du dir also die Zeit, nach wichtigen Nachrichten zu suchen und behältst immer den Überblick. Ein absoluter Trick 17!