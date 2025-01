Neuer Whatsapp-Trick – hier wird Nutzern übel mitgespielt

Warum gibt es eigentlich immer einen Haken im Leben? Süßigkeiten sind lecker, aber auch ungesund. Haustiere sind tolle Begleiter, aber können auch echt teuer werden. Und auch bei unserem Lieblings-Messenger Whatsapp läuft nicht immer alles glatt. Er macht zwar Spaß und man kann mit ihm spielend leicht in Kontakt mit Freunden und Familie bleiben. Doch auch hier gibt es Fallen.

Und diese können den Whatsapp-Nutzern ganz übel mitspielen. So ist es auch aktuell der Fall. Wir verraten dir, worauf du unbedingt achten musst.

Neuer Whatsapp-Trick greift um sich – Nutzern wird übel mitgespielt

Phishing-Maschen sind wir inzwischen ja gewöhnt und erkennen sie oftmals auf den ersten Blick. Aber das, was jetzt bei Whatsapp um sich greift, kann dich ganz schnell in die Falle locken. Dieser Trick ist nämlich besonders perfide. Selbst die Stiftung Warentest warnt aktuell davor.

Und das passiert dabei: Der Whatsapp-Nutzer bekommt eine SMS geschickt, die angeblich von dem Original-Messenger stammt. Und das scheint erstmal gar nicht abwegig. Denn die Nachricht taucht im selben Chatverlauf auf, den Whatsapp sonst auch nutzt. Daher schöpfen viele User erstmal gar keinen Verdacht. Die SMS enthält aber einen gefährlichen Link. Der Nutzer soll diesen klicken, um sich angeblich zu verifizieren. Dann wird man zudem aufgefordert, App-Einstellungen vorzunehmen. Und mit diesen können die Gauner dann dein Konto übernehmen und selber steuern.

Das kannst du jetzt tun

Dabei benutzen die Betrüger eine Funktion, die sich „Verknüpfte Geräte“ nennt. Normalerweise kann man damit seine Handy-App mit dem Computer verbinden, was erstmal praktisch ist. Doch nicht, wenn Fremde die Finger im Spiel haben. Daher sollten Whatsapp-User aktuell sofort hellhörig werden, wenn sie aufgefordert werden, sich mit einem anderen Gerät zu verknüpfen.

Wenn du jetzt in Sorge bist und schnell nachschauen willst, ob du vielleicht schon auf diesen Trick reingefallen bist, guck in deinen Whatsapp-Einstellungen unter „Verknüpfte Geräte“ nach. Unbekannte Geräte solltest du sofort löschen. Außerdem wichtig: Immer das Betriebssystem auf dem neuesten Stand halten. So werden Phishing-Versuche vielleicht schon vorab automatisch blockiert.

