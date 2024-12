Whatsapp führt nützliche Funktion ein – doch dadurch werden Chats nun mitgelesen

Dass nichts, was wir ins Internet stellen, 100 Prozent privat bleibt, dürfte in Zeiten des Web 2.0 jedem klar sein. Jetzt hat der Messenger-Dienst Whatsapp jedoch eine neue Funktion freigeschaltet, die auch vielen versierten Internet-Nutzern nicht ganz geheuer sein dürfte. Denn laut Nutzungsbedingungen dürfen deine Chats nun mitgelesen werden…

Der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) ist für die allermeisten Nutzer längst nichts Neues mehr. Insbesondere der KI-Assistent von OpenAI „ChatGPT“ wird von vielen Menschen regelmäßig genutzt. Ob Fragen über die besten Ausflugsziele in NRW oder ein leckeres Weihnachts-Rezept – die KI steht immer mit Rat und Tat zur Seite. Und jetzt können auch Whatsapp-Nutzer mit ChatGPT chatten, aber mit einigen Einschränkungen.

Whatsapp: Durch neue Funktion werden Chats mitgelesen

Mit ChatGPT per Whatsapp schreiben? Das ist jetzt auch in Deutschland möglich. OpenAI hat nun mitgeteilt, dass Nutzer ab sofort über den Messenger-Dienst mit der KI chatten können, wie „Express“ berichtet. Wie ein normaler Kontakt kann die Künstliche Intelligenz eingespeichert und angetextet werden. Wenn du ChatGPT anschreibst, erklärt dir dieser zunächst, dass auch er Fehler machen kann. Wenn du nun weiter chattest, bestätigst du automatisch die Nutzungsbedingungen des KI-Assistenten – und damit auch, dass die Gespräche aus Sicherheitsgründen mitgelesen werden dürfen.

Bislang ist „GPT-40 mini“ in Deutschland nur mit den wichtigsten Funktionen von ChatGPT versehen. So kannst du zwar mit dem KI-Bot per Whatsapp schreiben, aber Spracheingabe oder Bildverarbeitung funktioniert noch nicht – anders als in den USA. Denn hier können Kunden die Künstliche Intelligenz sogar schon anrufen! Bis zu 15 Minuten pro Monat sind dabei kostenlos. Auch die Personalisierungsfunktion, bei der sich die KI unter anderem deine Vorlieben für spätere Gespräche merkt, ist derzeit nicht verfügbar, wie „t-online“ berichtet.

So installierst du die KI

Um den ChatGPT-Bot in deinen Kontakten bei Whatsapp zu finden, speicherst du die Telefonnummer +1(800)2428478 ganz normal in deinen Kontakten ein. Anschließend musst du eine neue Unterhaltung im Whatsapp-Chatmenü öffnen und kannst den erstellten Kontakt auswählen.

So kannst du ChatGPT ab sofort ganz gemütlich per Whatsapp mit Fragen löchern. Aber Achtung: Die Wissensdatenbank endet im Oktober 2023, so die Entwickler. Deshalb kann die KI keine aktuellen Fragen, zum Beispiel zum weltpolitischen Geschehen, beantworten.