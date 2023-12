Whatsapp: Du bekommst diese Warnung im Chat? Jetzt bloß keine Zeit verlieren!

Mal eben ein Bild aus dem Urlaub an Freunde und Familie verschicken oder aktuell einen netten, weihnachtlichen Gruß senden: Millionen von Nutzern weltweit machen das über den Messenger-Dienst Whatsapp.

Damit die App zum Chatten mit deinen Liebsten auch immer rund läuft, sorgen regelmäßige Updates für ein reibungsloses Funktionieren. Hin und wieder bringt ein Update bei Whatsapp auch neue Funktionen, die Nutzer am liebsten sofort ausprobieren wollen. Doch auf einmal erhalten zahlreiche Messenger-Kunden eine Nachricht mit einer Warnung. Was steckt nur dahinter?

+++ Whatsapp-Nutzer seit Jahren genervt – mit simplem Trick umgeht man das Problem +++

Whatsapp mit neuer Funktion

Für Android-User ist derzeit die Whatsapp-Beta-Version 2.23.24.74 verfügbar. Und ein Großteil dieser Nutzer kann sich bereits glücklich schätzen, eine brandneue Funktion ausprobieren zu können.

Auch interessant: Whatsapp-Nutzer entsetzt! Erhalten deine Kontakte bald ausgerechnet diese Info über dich?

Zu finden ist diese über das Büroklammer-Symbol im Chat. Doch nicht in allen, sondern nur in Gruppen-Chats sei der neue Button verfügbar. Bislang konnten Nutzer von Fotos über Audiodateien bis hin zu Umfragen und Standorten mit ihren Kontakten teilen. Mit dem Kalendersymbol, das auf einem rosafarbenen Kreis hinterlegt ist, kannst du nun aber auch feste Termine für deine Nachrichten einstellen, berichtet „WABetaInfo“. Du willst deine Freunde etwa an ein Treffen oder einen Geburtstag erinnern? Dann ist die neue Kalenderfunktion ideal für dich!

Bei dieser Warnung darfst du keine Zeit verlieren

Aber Moment mal: Zahlreiche User erhalten statt der Erinnerungsnachricht plötzlich nur eine Warnung im Chat. Doch Nutzer können unbesorgt sein. Wer Whatsapp noch nicht mit einem Update auf die neuste Version aktualisiert hat, wird vom Messenger-Dienst durch die Warn-Nachricht lediglich daran erinnert.

Nutzer sollten allerdings dennoch schnell handeln, um statt der Warnung die eigentlich geplante Nachricht ihrer Freunde oder Verwandten zu sehen. Nicht dass ihnen durch die Verzögerung eine wichtige Erinnerung durch die Lappen geht. Bislang läuft die neue Whatsapp-Funktion aber nur im Beta-Betrieb. Wann alle Nutzer von ihr profitieren werden, das hat der Konzern bislang noch nicht mitgeteilt.