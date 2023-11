Whatsapp: Auch du kannst ausspioniert werden – so schützt du dich davor

Diese Gefahr betrifft derzeit immer mehr und mehr Nutzer von Whatsapp. Über miese Spionage-Softwares geben sie ungewollt sensible Daten preis. Die gute Nachricht vorweg: Man kann sich dagegen schützen. Aber der Reihe nach.

Auf dem Smartphone eines jeden Nutzers befinden sich enorm viele und enorm sensible Daten: private Whatsapp-Nachrichten, intime Fotos oder der Zugang zum Online-Banking. Auf keinen Fall will man riskieren, dass Dritte an diese Daten kommen. Doch genau das passiert zuletzt immer häufiger.

Whatsapp-Nutzer müssen aufpassen

Ohne dass sie es merken, laden viele Menschen sich verschiedene Spionage-Software-Programme auf ihre Handys. Diese können ihren Weg auf die Smartphones finden, indem Nutzer zum Beispiel bestimmte Links in Kettenbriefen bei Whatsapp oder Spam-Mails anklicken. Während die Spyware sich auf dem Handy ausbreitet, bekommt der Nutzer davon zunächst meist nichts mit.

Spionage-Softwares können dann nicht nur Fotos, Whatsapp-Nachrichten oder Emails angreifen. Sie können sogar die Mikrofone der Endgeräte in Beschlag nehmen und ganze Gespräche mithören.

Gefahr bei Whatsapp: So schützt du dich

Wie kann man sich vor diesen Gefahren schützen? IT-Security-Experten geben diesbezüglich gleich mehrere Tipps: