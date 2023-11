Whatsapp-Nutzer verzweifeln an fiesem Problem – dabei gibt es einen einfachen Trick

Für viele Menschen gehört Whatsapp quasi fest zum Alltag dazu. Der Messenger zählt mit mehr als zwei Milliarden Usern schließlich zu den beliebtesten Apps auf dem Planeten. Freunde, Verwandte, Kollegen – alle sind über Whatsapp miteinander vernetzt.

Umso ärgerlicher ist es jedoch, wenn der Messenger plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er soll. Lange Ladezeiten, die App reagiert nur noch extrem verlangsamt – das lässt irgendwann jeden Nutzer verzweifeln. Doch kaum jemand ahnt, dass dieses Problem einen ganz simplen Grund hat. Und noch besser: Eine Lösung gibt es auch.

Whatsapp: Nerviges Problem

Was passiert mit einem Auto, das überladen ist? Es fährt langsamer. Genau das selbe Problem hat auch Whatsapp, wenn sich zu viele Daten ansammeln. Wer jahrelang mit dem besten Freund oder der besten Freundin chattet, sich tagtäglich Bilder und Videos schickt, der häuft eine Menge Daten an. Wenn die den Speicherplatz auf dem Smartphone beanspruchen, kann die Leistungsfähigkeit des Gerätes darunter leiden.

Besonders kritisch ist das, wenn Whatsapp beispielsweise wichtige Backups erstellen will – und dafür der Speicherplatz nicht reicht. Bevor die App am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert, sollten User daher handeln. Whatsapp fordert einen manchmal sogar selbst auf, Speicherplatz freizugeben.

Dafür gibt es eine einfache Lösung. Über die Whatsapp-Einstellungen rufst du „Speicher und Daten“ auf und tippst auf „Speicher verwalten“. Dort siehst du genau, wie viel Speicherplatz belegt und wie viel frei ist. Hier siehst du auch, welcher Chat wie viel Speicher frisst – und kannst dir sogar Daten anzeigen lassen, die größer als fünf Megabyte sind. Siehst du dabei irgendetwas, was du nicht mehr benötigst – weg damit!

Apple-Nutzer haben noch eine weitere Möglichkeit. Bei iOS-Systemen werden Bilder und Videos, die man per Whatsapp empfängt, automatisch als Sicherungskopie ein zweites Mal in der Galerie abgespeichert. Über die Chat-Einstellungen kann man diese Funktion unter „Sichern in Aufnahmen“ deaktivieren – und spart sich damit schon die halbe Miete.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, von vorneherein das automatische Herunterladen von Fotos und Videos auf Whatsapp zu deaktivieren. Und wer sich nur schwer von diesen Dateien trennen kann, kann sie ja nach wie vor „oldschool“ auf dem Computer sichern und somit Speicherplatz freigeben.