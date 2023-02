Whatsapp macht plötzlich Probleme – DIESE Nutzer sind betroffen

Du hast ein Samsung-Smartphone und nutzt damit Whatsapp? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Du könntest Probleme mit dem Messenger-Dienst bekommen!

Samsung hat zusammen mit dem Galaxy-S23-Smartphones eine neue Software-Version veröffentlicht. Doch diese sorgt auf einigen Geräten für Probleme – auch bei Whatsapp und dem Google Assistant.

Whatsapp: Probleme bei Sprachbefehl aufgetaucht

Nachdem Samsung das Galaxy-S23 auf dem Markt brachte, wurde das neue Software-Update mit One UI 5.1 schnell für ältere Modelle veröffentlicht. Doch es gibt ein Problem: Demnach kann der Google Assistant keine Sprachbefehle mehr mit Whatsapp nutzen, wie „SamMobile.com“ berichtet.

Nutzt du den Sprachbefehl, dann sagt Google Assistant, dass er keine Whatsapp-Nummer für den Kontakt sehen kann, an dem die Nachricht gesendet werden soll. Ganz sicher ist nicht, ob das Problem auf einen Fehler von Whatsapp, Google Assistant oder One UI 5.1 zurückzuführen ist. Höchstwahrscheinlich ist aber Letzteres der Fall. Bei der Überprüfung von Geräten mit One UI 5.0, also dem Vorgänger, habe das nämlich funktioniert.

Unklar ist auch, ob das Feature nur bei einigen Galaxy-Modellen oder bei allen Smartphones nicht funktioniert. Wenn du dich beim Versenden von Nachrichten viel auf Google Assistant und Whatsapp verlässt, könnte dich das vor großen Schwierigkeiten stellen.

Nicht selten tauchen bei einigen Software-Updates Fehler auf. Samsung löst diese aber in der Regel schnell mit einem nachfolgenden Update. Wenn du also Google-Assistant-Befehle zum Senden von Whatsapp-Nachrichten nutzt, solltest du laut „SamMobile.com“ das Update vorerst nicht installieren und auf eine Lösung des Problems warten.