Whatsapp: Mit DIESEN Nachrichten machst du deinen Liebsten zu Ostern eine Freude

In Deutschland gehört es an Ostern zum guten Ton, dass man Freunden und Familie Ostergrüße zukommen lässt. Sei es per Telefon oder per Whatsapp.

Wer sich für Whatsapp entscheidet, wird hier nun auf ein bisschen Inspiration stoßen. Mit diesen Oster-Sprüchen kann man nichts falsch machen.

Whatsapp: Die besten Oster-Sprüche

Seien es kleine süße Hasenvideos oder auch Bilder – an Ostern ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wer seinen Liebsten mehr als nur ein simples „Frohe Ostern“ schicken möchte, für den könnten die folgenden Oster-Sprüche hilfreich sein.

Whatsapp: An Ostern freut doch jeder über eine liebe Nachricht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

„RTL“ hat eine Liste von möglichen Oster-Grüßen zusammengestellt. Hier eine Auswahl der besten fünf Zitate.

Was hoppelt da im grünen Grase? Es ist der süße Osterhase! Flink versteckt er Ei um Ei und auch für dich ist eins dabei!

Es kam zu mir ein kleiner Hase, und stupste mich mit seiner Nase. Per WhatsApp viele Ostergrüße: Für meine Süße!

Ist es an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm.

Was hoppelt da denn so geschwind? Es ist der Osterhase und bringt die Ostereier selbst bei Regen und Wind.

Ich wünsche dir ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest!

Whatsapp: DAMIT werden die Oster-Grüße noch schöner

Mit den passenden Emojis ist die Nachricht perfekt und die Liebsten können sich freuen. Doch eins sollte natürlich nicht vergessen werden! Ostern ist ursprünglich nicht das Fest des Osterhasen und der Eiersuche.

Die Ostergeschichte soll an den Tod und die Auferstehung Jesus Christus erinnern, der für die Menschen sein Leben gelassen hat, damit alle frei von ihren Sünden sind. Erst vor wenigen Tagen wurde die 2000 Jahre alte Religions-Geschichte bei dem Live-Event von RTL „Die Passion“ modern aufgeführt. Ein großes Star-Ensemble trat dafür in Essen auf. Alle Highlights kannst du in unserem Live-Blog nochmal nachlesen. (cg)