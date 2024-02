Whatsapp: Was weiß der Messenger über dich? SO kannst du es erfahren

Alle Apps, die im Laufe der Jahre auf den Handydisplays der Menschen Platz gefunden haben, sammeln unentwegt Informationen und Daten über die Nutzer. Und auch Whatsapp ist da keine Ausnahme. Mit dieser Funktion kannst du erfahren, welche Informationen der Messenger über dich in den vergangenen Jahren gesammelt hat.

Egal, ob Instagram, Facebook oder eben auch Whatsapp – der rege Datenaustausch, der in Form von Textnachrichten, Fotos und Videos mit Freunden und Familie betrieben wird, geht nicht spurlos an der jeweiligen App vorbei. Name, Geburtsdatum, Status, Profilbild, wie oft zu welcher Uhrzeit mit welchem Kontakt gechattet wird – all das erfährt Whatsapp ganz automatisch von dir, ohne dass du da viel für oder gegen tun kannst.

Whatsapp: Bericht anfordern leicht gemacht

Mit dieser Option hast du nun allerdings die Möglichkeit, dir einen ganz genauen Überblick zu verschaffen, was der Messenger Dienst über dich weiß. Die Funktion, die im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingeführt wurde und mehr Transparenz über die eigenen Daten geben soll, findet sich unter dem Titel „Account-Info anfordern“. Um auf diese Funktion zugreifen zu können, sind nur wenige Schritte nötig.

Wer Whatsapp regelmäßig nutzt und die Benutzeroberfläche gut kennt, wird die „Einstellungen“ schnell finden. Dort müssen Nutzer anschließend auf den Menüpunkt „Konto“ und danach auf „Konto-Info anfordern“ klicken. Wurde einmal angefordert, dass eine Auskunft erwünscht ist, so dauert es etwa drei Tage, bis der Bericht zur Einsicht bereitsteht.

Innerhalb des Berichtes finden sich verschiedene Kategorien, in denen Whatsapp Informationen über seine Nutzer sammelt. Zu den verschiedenen Kategorien, die eingesehen werden können, zählen unter anderem Geräteinformationen und Kontakte. Auch Profil-Informationen und die Art der Whatsapp-Version sind ein Bestandteil des Berichtes. Einzelne Nachrichten und ganze Chatverläufe gehören hingegen nicht dazu.