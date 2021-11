Obacht vor dieser miesen Whatsapp-Masche!

Weltweit nutzen Milliarden Menschen den beliebten Messenger, chatten, schicken sich Fotos, Videos oder tätigen Anrufe. Ein richtiger Allrounder ist Whatsapp also. Und leider auch ein Fangbecken für so manchen Kriminellen.

Denn wo viele Menschen unterwegs sind, ist auch viel Geld unterwegs. Auch im großen Whatsapp-Netzwerk. Betrugsversuche nehmen zu – und deshalb sollte man höllisch aufpassen.

Whatsapp schlägt Alarm: Wenn du diese Nachrichten bekommst, musst du höllisch aufpassen

Phishing-Mails am Rechner hatte jeder schon mal mindestens im Spam-Ordner, auf keinen Fall darf man auf die darin enthaltenen Links klicken. Auch bei Whatsapp sind inzwischen zahlreiche geschickte Betrugsnachrichten im Umlauf. Jetzt reagiert der Konzert und startet in Großbritannien eine Informationskampagne namens „Stop. Think. Call.“.

Whatsapp ist äußerst beliebt, zieht aber auch viele Kriminelle an. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Hans Lucas

Schon der Titel beschreibt, wie man sich am besten im Messenger vor Trickbetrügern schützen kann. Erst muss man nämlich innehalten, um die merkwürdig anmutende Nachricht zu lesen und in Ruhe zu betrachten. Ein wichtiger Schritt ist, seine eigene Privatsphäre in den Einstellungen bestmöglich zu schützen und auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Whatsapp: Konzern startet Kampagne gegen Trickbetrüger und klärt auf

Höllisch aufpassen sollte man bei Nachrichten, die jemanden dazu animieren soll, einen Code weiterzuleiten oder sogar Geld zu senden. Auch, wenn die Nachricht von einem Freund oder Bekannten kommt.

Im Zweifel solltest du dann diese Person außerhalb von Whatsapp kontaktieren und dich vergewissern, ob die Bitte oder die Nachricht generell wirklich vom Freund oder Bekannten kommt.

Die Kampagne läuft zwar aktuell erst nur in Großbritannien. Die Tipps und Ratschläge sind aber weltweit relevant. Also, Augen auf beim Chatten... (mg)