Whatsapp wirbt mit neuer Funktion – doch zahlreiche Nutzer schauen in die Röhre

Da kommt was Neues auf alle Whatsapp-Nutzer zu!

Denn der Messenger bringt eine neue Funktion an den Start. Allerdings kommen aktuell nur einige Nutzer in den Genuss des neuen Features. Was Whatsapp ausgetüftelt hat? Das verraten wir dir hier.

Whatsapp: Das kannst du bald im Status machen

Dass du bei Whatsapp einen Status teilen kannst, ist natürlich nicht neu. Egal, ob Foto oder Video – für 24 Stunden kannst du dort posten, was immer du mit anderen teilen möchtest. Zukünftig soll dort noch eine weitere Möglichkeit hinzukommen. Denn Whatsapp will dir ermöglichen, Sprachnachrichten für deinen Status aufzunehmen.

Wie das funktioniert? Wenn du einen neuen Status hochladen willst, öffnet sich ein Fenster, auf dem du auch das Sprachnachrichten-Symbol siehst, das du sonst aus deinen Chats kennst. Dann heißt es: Einfach anklicken und draufsprechen, was du loswerden willst. Allerdings kannst du keinen Roman aufnehmen, sondern lediglich 30 Sekunden, berichtet „Wabetainfo“. Außerdem kannst du natürlich auswählen, wer die Memo hören kann – und wer nicht.

Falls du jetzt direkt in deinem Status losplaudern willst, kann es aber sein, dass du noch in die Röhre guckst. Denn Whatsapp hat die Funktion zunächst nur für Nutzer ausgerollt, die die Whatsapp beta-Version für Android 2.23.2.8. nutzen. Heißt, nur wenige kommen gerade in den Genuss der Funktion.

Aber keine Sorge, ewig musst du wohl nicht darauf warten! „Wabetainfo“ ist sich sicher, dass das Update in den nächsten Wochen auch für alle anderen Nutzer ausgerollt werden könnte. (abr)