Whatsapp: Neuer Haken taucht plötzlich auf – für Nutzer herrscht sofort Gewissheit

Mega-Update bei Whatsapp! Der beliebte Messenger, den tagtäglich rund zwei Milliarden User weltweit für Nachrichten, Bilder und Videos nutzen, kriegt neue Funktionen. Das ist zunächst nichts Neues, immer wieder motzt Mutterkonzern Meta Whatsapp auf.

Längst haben nicht nur private Nutzer den Messenger für sich entdeckt, sondern auch Unternehmen und Konzerne. So sind Chats innerhalb von Betrieben und Unternehmen einfach und effektiv. Und genau da setzt ein neues Update bei Whatsapp an!

Whatsapp: Neuer Haken taucht plötzlich auf

Nutzer von Facebook und Instagram werden ihn kennen: das sogenannten „Echtheits-Häkchen“. Die blauen Häkchen dienen als Verifizierungssiegel für Accounts, sollen den Usern helfen, echte von Fake-Accounts zu unterscheiden. Das ist enorm wichtig, weil es Fake-Usern immer wieder gelingt, mit falschen Identitäten Promis oder Konzernen Schaden zuzufügen.

Bevor man aber als Betrieb oder Firma das Echtheits-Häkchen erhält, muss es in der Beta-Version ausgiebig getestet werden. Das ist üblich – so will Whatsapp sicherstellen, dass alle neuen Funktionen auch wirklich einwandfrei und problemlos funktionieren. Und so das Nutzer-Erlebnis verbessern, wie es in der Meta-Sprache heißt.

Design soll individueller werden

Und noch eine weitere Neuerung soll bald kommen: Künftig sollen Nutzer das Design der App individuell gestalten können. Bislang ist Whatsapp überwiegend grün gehalten. Doch bald soll man dem Messenger einen ganz individuellen Look verpassen können.

Das soll die User-Bindung stärken – und Whatsapp NOCH unverzichtbarer machen als ohnehin schon. Es ist aber unklar, wann genau dieses Update für die breite Nutzerschaft kommen wird. Geduld also…