Whatsapp: Neue Emojis! Doch dieses Symbol sorgt für Unverständnis

Yeay! Da freuen sich wieder viele Whatsapp-Nutzer. Die App erhält gleich einen ganzen Satz neuer Emojis. 21 Möglichkeiten, deine Chats mit Visuals etwas aufzupeppen. Für viele Nutzer gehören sie beim Texten per Whatsapp einfach dazu: die bunten kleinen Symbole, die manchmal mehr sagen als Worte. Kompliziert wird es nur dann, wenn der Empfänger der Nachricht nicht versteht, was der Sender mit den Emojis meint.

Und genau das könnte mit den Neuzugängen bei Whatsapp der Fall sein. Denn ganz so eindeutig sind die nicht. Ganze 21 neue Emojis können Nutzer demnächst beim Chatten verwenden. Darunter sind zunächst drei neue Farben für das oft benutzte Herz-Emoji. Dieses gibt es dann auch in Pink, Hellblau und Grau.

Whatsapp: Diese Symbole sorgen für Verwirrung

Daneben kommen im Tierbereich noch ein Elchkopf, ein Esel, eine Gans, ein schwarzer Vogel, ein weißer Flügel und eine Qualle hinzu. Dann gibt noch ein Ingwer- und ein Erbsenschoten-Emoji sowie einen Fächer, einen Kamm und zwei neue Instrumente. Auch das WLAN-Zeichen hat es jetzt unter die Symbole geschafft. Zwei Bilder werfen allerdings Fragen auf.

Dazu gehört ein Smiley-Gesicht, das entweder zittert oder den Kopf schüttelt. Und dann gibt es noch eine Hand, die mit der Handfläche nach links oder nach rechts zeigt. Diese ist wieder in allen Hautfarben verfügbar. Was die Hand jedoch genau bedeutet, ist nicht ganz erkennbar. Geht es hier um eine Geste, die „bitte Abstandhalten“ bedeutet? Oder soll sie ein High-Five darstellen?

Was bedeutet das neue Hand-Emoji?

Im Unicode steht „leftwards/rightwards pushing hand“. Also ist eine nach links oder rechts drückende Hand damit gemeint. Da aber viele Nutzer die Emojis auch zu ganz anderen Zwecken nutzen als gedacht, könnte jeder das Symbol in einem anderen Kontext verwenden. Es überbleibt also der eigenen Interpretation, was die Hand bedeuten könnte.

Neben den neuen Emojis hat Whatsapp auch bei acht das Design überarbeitet. Die Veränderungen sind aber nicht allzu gravierend. Die Neuerungen kommen mit der Beta-Version der App 2.22.25.11. Wann die für alle Nutzer verfügbar sein werden, ist noch nicht klar, wie „Wabetainfo“ berichtet.