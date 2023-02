Whatsapp: Achtung! Bei dieser Gruppen-Einladung sollten bei dir alle Alarmglocken schrillen

Whatsapp ist beliebt – leider auch bei Betrügern und Kriminellen! Die Messenger-App gehört zu den am häufigsten runtergeladenen Apps überhaupt. Und genau das lockt eben auch Menschen mit krimineller Energie an, die für sich den großen Reibach machen wollen. Jetzt gibt es eine neue dreiste Masche, vor der sich Nutzer in Acht nehmen müssen.

Wie das Fachportal „Basic Thinking“ berichtet, geben sich Whatsapp-Betrüger häufig als Kinder oder Enkelkinder aus, die dringend und vor allem besonders schnell Geld brauchen, um sich ein neues Smartphone oder einen neuen Laptop zu kaufen (mehr zu diesen Maschen hier). Im Fokus stehen vor allem ältere Menschen, die vermeintlich leichtgläubig durch die digitale Welt gehen.

Whatsapp: Bei dieser Gruppen-Einladung sollten alle Alarmglocken schrillen

Jetzt aber gibt es ein neues Phänomen: Wenn man ungefragt von Fremden in Whatsapp-Gruppen hinzugefügt wird und plötzlich die halbe Welt die eigene Nummer sehen kann. Dieses dreiste Phänomen des ungefragten „In-eine-Gruppe-hinzufügen“ ist auch bei Instagram ein leidiges Problem.

Betrüger versuchen über riesige Whatsapp-Gruppen, persönliche Kontaktdaten oder gar Kreditkarteninformationen abzugreifen. Als Lockvögel dienen oft vermeintliche Notfälle oder Fake-Gewinnspiele. Um da die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen, kann man sich vorbereiten und wappnen.

Whatsapp-User können sich schützen

User können das unterbinden, indem sie auf Whatsapp in die Einstellungen gehen und auf den Pfeil neben „Datenschutz“ tippen, um ins nächste Menü zu gelangen. In der Datenschutz-Übersicht wählt man dann den Reiter „Gruppen“ aus.

Um sich letztlich vor Scammern und Betrügern zu schützen, wählt man „Meine Kontakte“ als Option aus. Damit stellt man sicher, dass nur Personen aus deinem Adressbuch dich (gefragt oder ungefragt) zu Gruppen hinzufügen können, erkärt „Basic Thinking“ weiter.