Whatsapp: Tastatur wird völlig verändert – Nutzer müssen sich umstellen

Paukenschlag bei Whatsapp! Die beliebte Messenger-App soll sich schon bald ziemlich verändern. Das berichten zumindest Insider. Insbesondere die Tastatur soll ein krasses Update bekommen. Und dann auch noch anders aussehen. Ob man sich da als langjähriger Nutzer gewöhnen kann?

Tagtäglich werden Millionen Texte, Bilder, Videos und Sprachnachrichten über Whatsapp geschickt. Inzwischen gehört die App des Facebook-Konzerns Meta zur absoluten Standard-Ausstattung eines jeden Smartphones. Umso heftiger, wenn jetzt die Tastatur ziemlich auf den Kopf gestellt werden soll.

Whatsapp: Tastatur wird verändert!

Das berichtet das verlässliche Insider-Portal „WABetaInfo.com“. Schon in einem der nächsten Updates soll die Tastatur anders aussehen. Die Auswahl des Tastaturtyps soll dann von unten nach oben verschoben werden. Was banal klingt, hat es in der Praxis in sich: Denn bisher konnte der Nutzer unten links mit einem Button auf die Zahlen- oder Emoji-Tastatur wechseln.

Künftig soll diese Funktion aber oben auf der Tastatur sein. Außerdem soll wohl auch die Leiste mit den unterschiedlichen Emoji-Kategorien verschwinden. Heißt also: Alle, die Emojis über die passende Kategorie suchten, müssen sich umstellen und die Bildchen mühevoll händisch suchen!

Whatsapp läuft nicht mehr unter älteren Android-Versionen

Ob diese Änderung aber lediglich in der Beta-Version bleibt oder doch final wird, ist noch unklar. Denn neben der Tastatur arbeite Whatsapp auch an einem neuen Menü für Datei-Anhänge.

Bittere Kunde auch für Android-User: Denn Whatsapp wird für ältere Android-Versionen unter 5.0 nicht mehr unterstützt. Im Klartext also: Der Messenger läuft dann nicht mehr, Nutzer müssen früher oder später auf ein neues Smartphone umsteigen.