Whatsapp arbeitet an Neuerung – jetzt geht es um dein Geld

Der beliebte Messenger Whatsapp arbeitet derzeit wieder an wichtigen Neuerungen. Vor allem wichtig, weil von dieser Neuerung auch dein Geld betroffen sein könnte. Whatsapp-User können sich also bald auf eine neue Funktion in ihrem Messenger freuen. Was das Feature am Ende können soll, erfährst du hier.

Whatsapp: Diese Funktion soll für Nutzer erleichtert werden

Whatsapp hält mal wieder eine große Änderung für seine User bereit. Der beliebte Messenger plant das 2.24.7.3-Beta-Update und verteilt damit viele praktische Neuerungen für die Endgeräte von den Nutzern, berichtet „WABetaInfo“.

Den Whatsapp-Nutzern soll durch den Dienst erleichtert werden, QR-Codes zu teilen. Bereits jetzt können Beta-Nutzer in ihrem Chat-Reiter ein QR-Code-Symbol entdecken. Und darüber ist es möglich, das UPI-QR-Codes direkt gescannt werden.

Whatsapp möchte finanzielle Transaktionen erleichtern

Dieser neue Shortcut ist aktuell aber nur wenigen Beta-Nutzer vorenthalten. Am Ende soll den Nutzern durch die Funktion ermöglicht werden, dass direkt in der App finanzielle Transaktionen ausgeführt werden können.

Durch das neue UPI-QR-Code-Feature sollen in der Zukunft Zahlungen erleichtert werden. In einem Land ist diese digitale Zahlungsmethode bereits jetzt schon weit verbreitet: in Indien! Aber für die Zukunft soll die neue Funktion noch mehr Nutzer auf der ganzen Welt erreichen.