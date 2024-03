Whatsapp führt zwei neue Emojis ein – die meisten Nutzer verstehen nicht, was sie WIRKLICH bedeuten

Whatsapp ist von den Handydisplays der Menschen mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken und damit das auch so bleibt, überrascht der Messenger seine User immer wieder mit neuen Updates. In regelmäßig Abständen wird gegrübelt, wenn es mal wieder heißt: Welche neuen Emojis kommen in diesem Jahr auf der Tastatur dazu? Endlich gibt es eine Antwort auf diese Frage, doch viele Nutzer verstehen die neuen Bildsymbole gar nicht. Hättest du DAS gewusst?

Whatsapp-Emojis sorgen für Verwirrung bei den Usern

Mittlerweile gibt es mehr als 3.000 Emojis. Egal, ob Gesichter, verschiedene Tiere, Berufe oder Alltagsgegenstände – wer den Messenger-Dienst nutzt, kann seine Gefühle ziemlich einfach auch in wenigen Worten und stattdessen in Bildern ausdrücken. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Whatsapp mit Emojis überrascht, über deren tatsächliche Bedeutung lange nur spekuliert werden kann. Doch das soll sich nun ändern.

Die zwei Emojis, die schon bald zur Kommunikation genutzt werden können, sehen aus wie zwei Gesichter mit jeweils zwei blauen Strichen, die in eine bestimmte Richtung deuten sollen. Darauf, dass es sich dabei um ein horizontales und ein vertikales Kopfschütteln soll, kommen allerdings nur die wenigsten. Mit ersterem können User künftig signalisieren, dass sie etwas ablehnen, zweiteres soll die uns im Alltag als „Nicken“ bekannte Bewegung darstellen.

Bislang sind die Emojis nur für Whatsapp-Beta-User verfügbar, die ein Android-Handy besitzen. In den kommenden Wochen dürften sich aber auch IOS-User über die neuen Gesichter freuen, denn schon bald soll auch die finale Version Einzug erhalten.

Der Messenger hat bei seinem nächsten Update aber natürlich auch noch andere neue Bildsymbole in petto. Neben dem „Kopf schütteln“ und „Kopf nicken“ soll es künftig auch einen Phoenix, eine Limette, einen braunen Pilz und eine gebrochene Kette, die optisch etwas an einen Hyperlink erinnert, geben.