Whatsapp: Mikrofon hört Nutzer heimlich ab – gefährlicher Bug beim Messenger?

Whatsapp-Nutzer aufgepasst! Hört die App heimlich mit? Einem Nutzer ist ein potenziell gefährlicher Fehler im System aufgefallen. Mitten in der Nacht hatte sich die App aktiviert und das Mikrofon seines Handys benutzt.

Am nächsten Morgen konnte der Whatsapp-Nutzer dies in der App nachverfolgen. Auf Twitter fragte er sofort nach, was da los sei – und bekam sogar eine Antwort vom Messenger.

Whatsapp-Nutzer abgehört – gefährlicher Fehler in der App

Einem Nutzer mit einem Google Pixel Smartphone ist ein Bug in der App aufgefallen. Innerhalb von zwei Stunden hätte die App sechs Mal auf das Mikrofon zugegriffen und das zu so gottlosen Zeiten wie um 4.37 Uhr!

„WhatsApp hat das Mikrofon im Hintergrund verwendet, während ich geschlafen habe und seit ich um 6.00 Uhr morgens aufgewacht bin (und das ist nur ein Teil der Timeline!)“, teilt der Nutzer auf Twitter mit. Dort postete er auch einen Screenshot seines Handybildschirms als Beweis.

Whatsapp reagiert

Auch andere Besitzer eines Google Pixel Handys berichteten daraufhin von diesem Bug. Aber auch ein Samsung-Nutzer kommentierte, er hätte das gleiche Problem. Das Unternehmen selbst reagiert auf den Beitrag und stellte eine erste Vermutung auf, worin das Problem begraben liegen könnte.

„Wir glauben, dass es sich um einen Fehler in Android handelt, der Informationen im Privatsphären-Dashboard falsch zuordnet und haben Google gebeten, das Problem zu untersuchen und zu beheben“, meldet das Unternehmen. Denn eigentlich hätten alle Nutzer die „volle Kontrolle“ über ihre Mikrofoneinstellungen.

„Sobald die Erlaubnis erteilt wurde, greift WhatsApp nur dann auf das Mikrofon zu, wenn ein Nutzer einen Anruf tätigt oder eine Sprachnotiz oder ein Video aufnimmt – und selbst dann ist diese Kommunikation durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, sodass WhatsApp sie nicht hören kann“, versichert der Messenger auf Twitter.