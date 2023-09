Whatsapp: Status verschwunden? Update bringt alles durcheinander

Die letzte große Änderung bei Whatsapp ist gar nicht lange her – da müssen sich die Nutzer schon wieder umgewöhnen.

Gerade erst hat Whatsapp seinen Look komplett geändert, quasi auf den Kopf gestellt. Menüleisten wurden plötzlich neu eingefärbt und auf die andere Seite des Handy-Bildschirms verfrachtet. Und wenn sich ein neues Update bald auch hierzulande durchsetzt, fehlt auf den ersten Blick plötzlich eine beliebte Funktion.

Bis vor einigen Wochen befand sich im grünen Balken am oberen Bildschirmrand des Messengers eine Menü-Zeile mit den vier Reitern „Chats“, „Status“, Communitys“ und „Anrufe“. Doch das wurde geändert: Die Zeile ist nun weiß statt grün und wurde an den unteren Bildschirmrand verschoben. Für regelmäßige Whatsapp-Nutzer eine nicht zu unterschätzende Umstellung – jahrelang perfektionierte Tipp- und Wischbewegungen am Handy-Display funktionieren plötzlich nicht mehr.

Doch jetzt steht schon das nächste Update vor der Tür, wie „Netzwelt“ berichtet. Und auf den ersten Blick könnten Nutzer meinen, dass damit eine beliebte Funktion komplett von Whatsapp verschwindet. Aber hierbei lohnt es sich, genau hinzusehen.

Whatsapp: „Channels“ statt „Status“

Wenn das Update bei den Whatsapp-Nutzern in Deutschland ankommt, wird in der besagten Menüleiste plötzlich das Wort „Status“ fehlen. Stattdessen ist dann ein neues Symbol und der Begriff „Kanäle“ oder „Channels“ zu lesen. Bisher gab es das nur in ein paar wenigen Ländern wie Peru, Singapur, Malaysia oder Ägypten. Nun soll das Feature auf 150 weitere Länder ausgerollt werden – unter anderem auch Deutschland.

Hier können Unternehmen quasi eine Art Newsletter in Form eines Whatsapp-Chats einrichten, der von Usern abonniert werden kann. Borussia Dortmund wird beispielsweise einen solchen Whatsapp-Channel einrichten. Viel Interaktion mit den Unternehmen ist dabei aber nicht möglich. Nutzer können auf die Nachrichten in den Channels maximal mit Emojis reagieren.

Mehr News:

Aber Moment – wurde die beliebte Status-Funktion, die auf dem Story-Feature von Instagram basiert, dann etwa gelöscht und durch die Channels ersetzt? Nein, keinesfalls. Status-Meldungen werden dann künftig einfach unter dem Channels-Reiter mit integriert.