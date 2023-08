Whatsapp stellt Menü auf den Kopf – Nutzern platzt der Kragen! „Totales Desaster“

Dass Whatsapp seine Messenger-App regelmäßig updatet, ist erstmal keine Neuigkeit. Neue Features und Optionen sollen mehr User anlocken – und den bestehenden Nutzern mehr Möglichkeiten beim Versenden von Nachrichten geben. Doch eine neue Aktualisierung geht vielen Nutzern nach den ersten Wochen mächtig gegen den Strich!

Wer Whatsapp bereits häufig nutzt, kennt die App quasi in und auswendig. Bestimmte Emojis oder Nachrichten tippt man fast schon im Schlaf. Wenn dann jedoch etwas an der Benutzeroberfläche geändert wird, geht intuitiv plötzlich gar nichts mehr. So wie jetzt. Denn Whatsapp hat sein Menü völlig auf den Kopf gestellt.

Whatsapp ändert Nutzeroberfläche

Bisher befand sich im grünen Balken am oberen Bildschirmrand eine Menü-Zeile mit den vier Reitern „Chats“, „Status“, Communitys“ und „Anrufe“. Diese Zeile wurde nun plötzlich an den unteren Bildrand verschoben – und ist nun nicht mehr grün, sondern weiß hinterlegt. Für regelmäßige Whatsapp-Nutzer eine nicht zu unterschätzende Umstellung. Schließlich wird hier ein Menü nach Jahren (!) einfach umgebaut, die eingeübten Tipp- und Wischbewegungen am Handy-Display funktionieren plötzlich nicht mehr.

Und nicht nur das. Auch beim Tippen der Nachrichten selbst hat Whatsapp etwas geändert, wie „Netzwelt“ berichtet. Wer beim Schreiben nun einen Emoji einfügen will, klickt zwar nach wie vor auf den Smiley im Nachrichtenfeld – doch dann wird der Nutzer bemerken, dass auch das Emoji-Menü krass verändert wurde.

User gehen auf die Barrikaden

Auch hier wurden Menüzeilen wieder kräftig verschoben. Zuvor gab es oben eine Reihe an verschiedenen Kategorien (Smileys, Tiere, Lebensmittel usw.), um den passenden Emoji zu finden – und unten konnte man zwischen Emojis, GIFs und Stickern wählen. Jetzt wurde das umgedreht: Letztere Auswahl ist plötzlich oben, die Kategorien dagegen unten. Das geht für viele Nutzer zu weit.

Die Wut auf Twitter ist groß – auch weil eine neue Öffnungsanimation das Laden der Emoji-Leiste verlangsamt. „Die neue Emoji-Leiste ist ein totales Desaster“, schimpft ein Nutzer.

„Warum habt ihr eine langsamere Animation eingebaut?“, fragt ein anderer. „Es dauert ewig, einen Emoji zu einer Nachricht hinzuzufügen.“ Ein User findet noch deutlichere Worte: „Die Nutzeroberfläche ist verf**** blöd und die Animation zum Wechsel zwischen Nutzeroberfläche und Tastatur ist schrecklich. Bitte repariert das!“