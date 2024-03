Whatsapp macht ernst – Millionen Nutzer könnten jetzt ihr Konto verlieren!

Regelmäßige Updates sollen nicht nur bei Whatsapp dafür sorgen, dass die App weiter reibungslos funktioniert. Deswegen sollten Nutzer sie auch nie auf die lange Bank schieben, sonst müssen sie sich nämlich am Ende nicht wundern, wenn es beim Chatten mit Freunden und Familie immer wieder hakt.

Doch mit einem neuen Update soll es bei Whatsapp ans Eingemachte gehen. Bei Millionen von Nutzern wird in naher Zukunft eine Nachricht auftauchen, die besser nicht ignoriert werden sollte. Denn ansonsten könnten sie alles verlieren.

Whatsapp macht es offiziell

Laut „Mimikama“ steht Millionen von Whatsapp-Nutzern jetzt eine große Änderung bevor. Denn aufgrund der angepassten EU-Vorschriften, die mehr Transparenz und Kontrolle über die eigenen Daten vorsehen, sieht sich auch der Mutterkonzern Meta jetzt zum Handeln gezwungen. So sollen Nutzer etwa künftig die Möglichkeit haben, unangemessene Inhalte leichter zu melden. Außerdem wird das Mindestalter bei Whatsapp von 16 auf 13 Jahre gesenkt.

Bei Whatsapp müssen zu diesem Zwecke die Richtlinien angepasst werden. Doch natürlich wird das nicht ohne die Zustimmung der Nutzer durchgezogen. Schon bald wird eine Nachricht bei ihnen auftauchen, die sie nicht ignorieren sollten.

Dann ist es soweit

Einen Stichtag, an dem die Änderungen in Kraft treten, gibt es bereits. Am 11. April 2024 ist es schon so weit. Wer Whatsapp nach dem Tag auch noch weiterhin nutzen will, der sollte nicht lange fackeln.

Nutzer müssen dafür der Aktualisierung der Nutzungsbedingung und Datenschutzrichtlinien zustimmen. Denn wer dies versäumt, der kann Whatsapp laut „Mimikama“ nach dem 11. April 2024 nicht mehr nutzen.