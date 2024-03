Whatsapp: Technische Störung sorgt für Probleme – das kannst du dagegen tun

Bei Whatsapp sorgt derzeit eine technische Störung für Probleme. Einigen Usern wird es vielleicht schon aufgefallen sein, dass die Whatsapp-Galerie momentan fehlerbehaftet ist. Das kann mitunter zu unangenehmen Problemen führen. Aber dagegen gibt es eine einfache Lösung. Diese Schritte musst du befolgen.

Whatsapp: iPhone-User von Störung betroffen

Wie die „tz“ berichtet, haben iPhone-User derzeit ein nerviges Problem bei Whatsapp. Fotos, welche über den Messenger empfangen wurden, werden in zweifacher Form in der Galerie des iPhones gespeichert. Alle Whatsapp-User, die die Bilder über den Nachrichtendienst automatisch speichern lassen, sind von der Störung betroffen.

+++ Whatsapp neue Funktionen: Nutzer erhalten plötzlich Nachricht – DAS hat es damit auf sich +++

Das Problem wirkt sich negativ auf den Speicherplatz des Handys aus. Ebenso könnte sich der iCloud-Speicher dadurch schneller füllen und am Ende dazu führen, dass einige Apps nicht mehr genutzt und andere Funktionen belastet werden können.

Meta äußert sich zur Störung

Im Apple-Hilfeforum haben sich einige Whatsapp-Nutzer über das Problem ausgetauscht und machten dafür die neueste Version von Apples mobilem Betriebssystem, iOS 17.4, verantwortlich. Das System wurde am 5. März weltweit eingeführt und bietet einige neue Funktionen. Es beschwerten sich allerdings auch viele Nutzer wegen der Störung, die das neue iOS 17.4 noch nicht heruntergeladen hatten.

Jetzt hat sich auch der US-amerikanische Internetkonzern Meta geäußert und bestätigt, dass das Problem bei WhatsApp liegt. Nutzern wird von Seiten des Konzerns geraten, die neueste Version Whatsapp herunterzuladen, um die Störung zu beheben.

Außerdem bestehe die Möglichkeit, die App so einzustellen, dass die Bilder nicht mehr automatisch in der Galerie gespeichert werden. Abstellen kann man diese Funktion relativ leicht in den Einstellungen bei WhatsApp.