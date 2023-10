Whatsapp: Irrer Trick enthüllt – mit dieser Geste schaltest du ihn frei

Whatsapp zählt unangefochten zu den beliebtesten Messenger-Diensten weltweit. Mal eben eine Textnachricht, eine Sprachmemo oder ein schickes Bildchen an seine Liebsten versenden – das ist mit der Meta-App schnell und einfach erledigt.

Immer wieder werden bei Whatsapp via Updates auch neue Funktionen freigeschaltet. Zuletzt sorgte ein neuer Button, der sich im Status versteckte, für Ärger. Über diesen können Nutzer auf die sogenannten Kanäle zugreifen (hier mehr dazu). Doch nun wurde ein neuer Trick enthüllt. Ausgerechnet über Gesten soll die bislang unbekannte Funktion freigeschaltet werden. Was steckt da nur dahinter?

Nutzer sind ratlos: „Etwas Seltsames passiert“

Mittlerweile kann bei Whatsapp nicht mehr länger nur dröge per Textnachricht mit seinen Freunden und der Familie kommuniziert werden. Auch Sprach- oder Videoanrufe sind im 21. Jahrhundert schon längst möglich.

Doch nanu, plötzlich bemerken Nutzer es Seltsames. So fragt etwa ein Nutzer der Plattform X (ehemals Twitter): „Während des WhatsApp-Videoanrufs ist etwas Seltsames passiert, dass während des Videoanrufs ein Daumen-hoch-Emoji in einem blauen Kreis auf meinem Bildschirm angezeigt wurde. Ist das etwas Neues?“ Ausgerechnet der Technologie-Konzern Apple gibt jetzt Antwort.

Whatsapp: 3D-Funktion in Videochats

Denn hinter der seltsamen Beobachtung verbirgt sich ein geheimer Trick! Denn während eines Videoanrufs lassen sich via Gesten Reaktionen hervorrufen. Zeigen Nutzer so etwa in die Kamera einen Daumen nach oben oder unten, poppt dieser plötzlich in einer blau hinterlegten Gedankenblase auf. Diese Reaktionsmöglichkeit sei aber nur die Spitze des Eisbergs.

Wenn du etwa mit beiden Händen ein Herz vor deiner Handykamera formst, tauchen plötzlich Herzen im Videochat auf. Noch verrückter wird es, wenn du das Peace-Zeichen machst. Dann tauchen plötzlich bunte Ballons in deinem Chatfenster auf. Wenn du beide Daumen nach oben hältst, erscheint hinter dir plötzlich ein Feuerwerk.

Doch eine schlechte Nachricht gibt es: Bislang können nicht alle Whatsapp-Nutzer in den Genuss der Video-Reaktionen kommen. Nur auf Apple-Geräten gibt es die Einstellung bislang. Ob sie auch bereits für Android-Nutzer geplant ist, ist nicht bekannt.