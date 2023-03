Whatsapp-Nutzer in Gefahr! Wenn du diese Funktion noch nicht eingestellt hast, solltest du schnell handeln

Whatsapp ist der beliebteste Messenger der Welt. Mehr als zwei Milliarden Menschen nutzen den Service des US-Konzerns Meta jeden Monat. Hier teilen die Menschen die Bilder ihrer liebsten, ihren Aufenthaltsorte und zum Teil sehr persönliche Inhalte. Kein Wunder, dass Whatsapp deshalb auch ins Visier Krimineller geraten ist.

Auf verschiedensten Wegen versuchen Hacker und Trickdiebe an sensible Daten der Nutzer zu kommen. Deshalb ist es extrem wichtig, dass du einige Funktionen des Messenger-Dienstes aktivierst und dich an so manche Spielregel hältst.

Whatsapp: So schützt du dich vor Kriminellen

Phising-Mails, Viren und Hacker-Angriffe. Kriminelle lassen nichts unversucht, um Whatsapp-Nutzer zu hintergehen. Erst kürzlich hat die Polizei im Umgang mit einer fiesen Masche einen wichtigen Tipp gegeben (mehr hier). Damit du die App möglichst unfallfrei verwendest, kannst du aber schon in den Einstellungen einiges berücksichtigen, wie das Onlineportal „Mimikama“ erklärt.

So solltest du beispielsweise überprüfen, ob du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hast. Mit der Funktion soll verhindert werden, dass Unbefugte auf dein Whatsapp-Konto zugreifen können. Diese Einstellung sieht vor, dass du einen sechsstelligen Code zur Aktivierung deines Kontos auf einem neuen Gerät eingeben musst. Den Code kannst du natürlich selbst festlegen.

Wichtige Whatsapp-Funktionen

Weiterhin wichtig: Die End-to-End-Verschlüsselung. Damit verschlüsselt der Messenger-Dienst sämtliche Chats und Anrufe, sodass niemand die Nachrichten entschlüsseln kann. Selbst Whatsapp hat dann keinen Zugriff auf die Daten und kann sie nicht an Dritte weitergeben. Außerdem kannst du einstellen, dass du eine Sicherheitsbenachrichtigung erhältst, falls jemand versucht sich in deinen Whatsapp-Account einzuwählen. Im Zweifel kannst du dann schnell Maßnahmen ergreifen.

Ferner kannst du Kontakte blockieren, wenn du dich beispielsweise durch Spam-Nachrichten belästigt fühlst. Die blockierten Accounts bekommen in dem Fall nicht mit, dass du sie blockiert sind. Besonders wichtig: Immer wieder geben sich Trickbetrüger über Whatsapp als Verwandte aus und geben Notlagen vor. Sobald du nach Geld oder sensiblen Daten gefragt wirst, solltest du deine Kontakte unbedingt anrufen. Nur so kannst du klären, ob sich deine Verwandten wirklich in Not befinden.