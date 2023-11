Whatsapp: Wenn du diese Funktion nicht deaktivierst, wirst du es bitter bereuen

Frag mal im Freundes- und Bekanntenkreis rum, welchen Messenger die Leute nutzen. Die meisten werden wohl Whatsapp nennen. Doch auch wenn der Dienst sehr beliebt ist, Tücken hat er allemal.

Ein großes Problem ist vielen Whatsapp-Nutzern wahrscheinlich gar nicht bewusst. Aber mit einer einfachen Einstellung kannst du es vermeiden.

Whatsapp: Mit diesem Trick ist das Problem schnell gelöst

Zwar haben die Smartphones heutzutage meist einen recht großen Speicher, aber auch der ist irgendwann voll. Wusstest du, dass Whatsapp und Co. jede Menge Speicherplatz belegen? Und hier ist nicht nur die reine Anwendung das Problem. Vielmehr sind es die Fotos aus den Chats. Und zwar nicht nur die, die du selber aufgenommen und verschickt hast, sondern auch die empfangenen Bilder. Und gerade in Gruppenchats bekommt man ständig welche geschickt. Da verliert man schnell den Überblick – und zack ist der Speicher voll!

Beim Betriebssystem iOS von Apple gibt es einen ganz simplen Trick, um den Speicher nicht zu überlasten. So kannst du verhindern, dass Whatspp die Fotos auch in den Aufnahmen deines Handys speichert. Gehe in die Einstellungen von Whatsapp, wähle die Rubrik „Chats“ aus und schalte dann einfach „In Aufnahmen speichern“ ab. So werden nur noch die eigenen Bilder gespeichert.

Bei Android ist es nicht so einfach

Bei Android kann man die Funktion leider nicht komplett ausstellen. Aber Nutzer können zumindest verhindern, dass die Fotos und Videos in der Galerie angezeigt werden. So hat man einen besseren Überblick über seine Aufnahmen.

Hierzu gehst du ebenfalls unter die Einstellungen bei Whatsapp, im Reiter „Chats“ gibt es den Punkt „Sichtbarkeit von Medien“, dort kannst du nun „Neu heruntergeladene Medien in der Galerie deines Telefons anzeigen“ deaktivieren. Und schon werden die Medien nur noch in den Chats gezeigt.