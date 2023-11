Whatsapp: Kaum ein Nutzer kennt diesen Trick – er spart viel Zeit

Whatsapp erfreut sich großer Beliebtheit. Der Messenger wird von Millionen von Menschen tagtäglich genutzt, um mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben. Um die Nutzer bei Laune zu halten, lassen sich die Macher der App immer wieder etwas Neues einfallen.

Und auch jetzt hat Whatsapp eine neue Funktion ins Leben gerufen. Du kannst damit einiges an Zeit sparen. Der Messenger führt über das Google Play Beta Programm ein neues Update ein, welches die Funktion auf 2.23.24.9 bringt. Doch was ist neu bei diesem Update?

+++Whatsapp: Gelöschte Nachrichten trotzdem lesen? Mit einem Klick entlarvst du deine Chat-Partner+++

Whatsapp-Nutzern soll HIERMIT lästiges Suchen erspart bleiben

Whatsapp-Nutzer können jetzt ihre Community-Gruppenchats anpinnen! Diese Funktion steht aktuell einigen Beta-Testern zur Verfügung, wie die Online-Plattform „Wabetainfo“ berichtet. Mit der Pin-Funktion kannst du deine wichtigsten oder häufig genutzten Community-Gruppenchats oben auf deinem Handy-Display anpinnen. So stellst du sicher, dass sie jederzeit leicht zugänglich sind. Du sparst also einiges an Zeit mit lästigem Suchen.

Ebenfalls interessant: Whatsapp: Auch du kannst ausspioniert werden – so schützt du dich davor

Das Anheften von Community-Gruppenchats bietet dir eine besser organisierte und effizientere Möglichkeit, deine Chats zu verwalten, da du sofort Zugriff auf deine bevorzugten Gruppen hast. Diese Funktion spart Zeit und verringert die Frustration, eine lange Liste von Community-Gruppenchats durchsuchen zu müssen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Neue Whatsapp-Funktion steht noch nicht allen zur Verfügung

Die Funktion zum Anheften von Community-Gruppenchats steht einigen Betatestern zur Verfügung, die das aktuelle WhatsApp-Beta-Update für Android aus dem Google Play Store installiert haben. Wie „Wabetainfo“ berichtet, soll die Funktion schon bald noch weiteren Nutzern zugänglich gemacht werden.

Man darf gespannt sein, was sich die Whatsapp-Macher als nächstes einfallen lassen. Erst kürzlich rief die App eine neue Funktion ins Leben, welche dir das Anmelden in dem Messenger erleichtern soll. Was es damit auf sich hat, liest du in diesem Artikel.