Whatsapp ändert Lösch-Funktion – Nutzer werden es sofort bemerken

Wer kennt es nicht? Da hat man auf Whatsapp jemandem gerade eine Nachricht geschickt, die entweder Fehler enthält oder vielleicht sogar dem falschen Empfänger geschickt wurde. Dafür gibt es das praktische Feature, mit dem man eine Nachricht löschen kann.

Doch was, wenn man eine Nachricht versehentlich gelöscht hat? Dafür hat Whatsapp jetzt erneut ein Update rausgebracht. Nutzern, den solch ein Versehen immer wieder passiert, werden sich darüber freuen.

Whatsapp ändert Lösch-Funktion

Es passiert oftmals, wenn man einfach etwas zu schnell auf „Senden“ klickt und dann ist eine Nachricht gesendet worden, die man nicht abschicken wollte. Dafür hat Whatsapp schon lange die Möglichkeit, die gesendeten Nachrichten wieder zu löschen. Doch es gab bisher immer einen kleinen Haken. Entweder man konnte die Nachricht komplett löschen oder nur für sich selbst.

Wer dabei versehentlich auf Senden klickt, der verklickt sich wahrscheinlich auch hin und wieder mal beim Löschen. Dann landet die Nachricht trotzdem beim Empfänger. Dafür hat Whatsapp jetzt eine neue Funktion.

Nun hat WhatsApp, wie Will Cathcart, Head of WhatsApp, via Twitter verkündet, die Möglichkeit implementiert, gelöschte Nachrichten wiederherzustellen. Die Funktion soll ab sofort für alle Nutzer mit der neuesten Version zugängig sein.

User dürfen sich freuen

Das Feature gab es zunächst nur in der Betaversion, ist jetzt aber auf allen iOs- und Android-Geräten sowie auf der Desktop-Version des Messengers verwendbar. Wer eine Nachricht über das Menü mit der „Für mich löschen“-Funktion gelöscht hat, sieht direkt neben der gelöschten Nachricht einen „Undo-“ oder zu deutsch: „Rückgängig“-Button. So kann dann die gelöschte Nachricht wieder hergestellt werden.

Eine durchaus sinnvolle Funktion, die die User vor künftigen peinlichen Situation schützen soll. Während es in der Vergangenheit immer wieder Updates oder Neuerungen gab, die bei vielen Whatsapp-Nutzern nicht gut ankam, wird diese sicherlich viele freuen.