Whatsapp: Große Sicherheitslücke bei Fotos und Videos! Nutzer müssen sofort handeln

Je beliebter und funktionsreicher Whatsapp wird, umso größer ist auch das Risiko für Sicherheitslücken. Während das Meta-Unternehmen bemüht ist, den Datenschutz für Whatsapp-Nutzer immer weiter zu erhöhen, gibt es aber auch immer wieder Lücken im System.

Ein aktuelles Problem betrifft ausgerechnet das Versenden von Fotos und Videos über den Messenger. Mittels der Funktion des einmaligen Ansehens können Whatsapp-Nutzer verhindern, dass ihre Inhalte missbraucht oder vervielfältigt werden. Doch genau diese Option ist jetzt in Gefahr!

Die Möglichkeit, Fotos und Videos, die über Whatsapp verschickt werden, nur einmalig anschauen zu können, nennt sich „View Once“-Funktion und war dieser Tage von einer großen Sicherheitslücke betroffen. Wie „Elektronik Informationen“ berichtet, konnte der Empfänger dadurch Fotos und Videos, die eigentlich sofort verschwinden sollten, erneut ansehen.

Das Problem trat nur bei iPhone-Nutzern. Um „View Once“ zu umgehen, musste man unter den Einstellungen in den Bereich „Speicher und Daten“ gehen und die Option „Speicher verwalten“ auswählen. Dort konnten die Medien nach „Neueste“ sortiert werden, sodass die Medien wieder angezeigt worden.

Nachdem der Sicherheitsforscher Ramshath das Sicherheitsleck publik machte, reagierte Whatsapp zeitnah und arbeitete an einer Lösung. Zuletzt wurde ein Fehler in der „View Once“ im Dezember 2024 in der App entdeckt und behoben.

Um die aktuelle Sicherheitslücke zu schließen, sollten Whatsapp-Nutzer dringend das neue Update installieren. Das bringt zusätzlich auch einige neue Funktionen mit sich – darunter die Option, Anrufe zu tätigen ohne die Telefonnummer im Handy gespeichert zu haben sowie Verbesserungen bei den Gruppentelefonaten.