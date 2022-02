Whatsapp: Mit DIESEN Tricks werden deine Chats viel übersichtlicher

Mittlerweile wird fast jede Konversation über den Messenger-Dienst Whatsapp geregelt: Sowohl für den privaten Gebrauch als auch für berufliche Abwicklungen wird Whatsapp verwendet.

Dabei sammeln sich beim Messenger nun mal viele Kontakte an. Eine offizielle Möglichkeit, die Kontakte bei Whatsapp in eine Reihenfolge zu bringen gibt es zwar bislang noch nicht. Dennoch kannst du dir mit einem simplen Trick einen Überblick verschaffen.

Whatsapp: Zu viele Kontakte und kein Überblick

Die Leute aus der Mädelsgruppe, von der Arbeit, vom Fußballclub – sie alle finden Platz in unseren Handys. Die Person, die einem zuletzt eine Nachricht geschickt hat, erscheint oben in der Liste. So kann es aber passieren, dass man in der Chat-Liste schnell den Überblick verliert.

Dafür gibt es zwar keine offizielle Option, aber einen simplen Trick, der die helfen kann.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Hast du auch den Überblick über die Chatverläufe bei Whatsapp verloren? Mit diesen Tricks sorgst du für Ordnung! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Whatsapp: So bringst du Ordnung in deine Kontaktliste

Wie Netzwelt schreibt, gibt es bei Whatsapp vier Möglichkeiten, die Chat-Liste aufzuräumen und somit für mehr Ordnung bei Kontakten zu sorgen. Zum einen ist es möglich, alte Chats, die man nicht mehr verwendet, zu archivieren.

Auch wenn es bei Whatsapp nicht möglich, Kontakte zu sortieren, gibt es Tipps, mit denen du deine Chat-Liste trotzdem aufräumen kannst! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christoph Dernbach

Außerdem muss man nicht jeden Whatsapp-Kontakt im Handy speichern. Auch ohne das Speichern der Nummer ist es möglich mit den jeweiligen Kontakten zu schreiben.

Whatsapp: Chat-Verknüpfungen und Anpinnen für einen besseren Überblick

Zum anderen gibt es für einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kontakte zwei weitere Optionen. Es ist möglich eine Chat-Verknüpfung auf dem Bildschirm anzulegen. Wenn man auf die Verknüpfung tippt, wird direkt zum gewünschten Chat geleitet. Leider ist diese Option derzeit nur auf Android-Geräten möglich.

Die letzte und einfachste Methode ist es, die Favoriten in der Reihenfolge anzupinnen, in der sie erscheinen sollen. Dabei wird der zuletzt angepinnte Kontakt in der Liste als erstes angezeigt, so Netzwelt. Man müsste dann nur noch die favorisierten Kontakte in die favorisierte Reihenfolge bringen. (ali)