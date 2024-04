Whatsapp: Hammer-Neuerung für Nutzer – sie revolutioniert dein Chat-Erlebnis

KI – kurz für künstliche Intelligenz – findet immer mehr Anwendung in allen möglichen alltäglichen Bereichen. Daher überrascht es nicht, dass auch Whatsapp daraus einen Nutzen für sich ziehen möchte.

Doch nach einer Ankündigung im vergangenen Jahr lässt Whatsapp weiter auf sich warten. Wann kommt denn jetzt der revolutionäre Chatbot?

Whatsapp kündigt KI-Chatbot an

Wie unter anderem „Mimika“ berichtet, will Whatsapp in Zukunft einen KI-Chatbot in die App integrieren. Die „Meta AI“ soll das Chatten revolutionieren. So können Nutzer dem Bot Anfragen stellen, der soll wiederum in Echtzeit reagieren. Somit sollen Nutzer quasi eine natürliche Unterhaltung mit der KI führen können, ihr Fragen stellen, Antworten erhalten und mehr.

Der Chatbot soll auch Termine und Erinnerungen erstellen können und wird bereits in einigen Ländern getestet. Ein Wermutstropfen: Deutschland ist nicht dabei. Doch hat Whatsapps Mutterkonzern Meta bereits verkündet, den Bot auch bei Facebook im Messenger sowie bei Instagram einführen zu wollen, sobald die Tests durch sind.

Whatsapp: Wann kommt das neue Feature?

Der KI-Bot ist zunächst nur für ausgewählte Beta-Tester verfügbar. Sie finden ihn über dem „Neuen Chat starten“-Symbol innerhalb der App. Sie können sich darüber sogar Textnachrichten verfassen oder Bilder generieren lassen. Das hat allerdings in der Vergangenheit bereits zu Problemen geführt (mehr dazu >>hier).

Interessant wäre für die Milliarden Nutzer weltweit natürlich zu wissen, wann die Funktion tatsächlich bei allen ankommen wird. Darüber herrscht jedoch bisher keine Gewissheit. So müssen sich die Nutzer weiterhin gedulden.