Whatsapp: Gefährliche Betrugs-Nachricht im Umlauf – du erkennst sie an diesen Worten

Whatsapp-Nutzer, aufgepasst: Immer wieder versuchen Betrüger über die Messenger-App an dein Geld zu kommen. Dabei kennen sie keine Skrupel – und versuchen es oft auch über die emotionale Schiene.

Egal ob Sparkassen-Kunden, Paypal- oder Whatsapp-Nutzer: Kaum irgendwo sind der Verbraucher und Konsument noch sicher vor fiesen Betrügern. Die Kriminellen wollen alle nur eins: Dein hart verdientes Geld! In der Vergangenheit warnte die Verbraucherzentrale schon etliche Male vor Betrugsmaschen per Mail – zum Beispiel bei Commerzbank-Kunden (wir berichteten).

Betrüger sprechen Eltern an

„Hallo Mama, hallo Papa“ – vier Worte, die bei Eltern Emotionen auslösen, wenn sie von einer unbekannten Nummer stammen. Verwirrung und Angst machen sich breit. Wieso schreibt mein Kind von einer fremden Nummer? Ist ihm etwas passiert? In solch einem Moment schießen einem viele Gedanken durch den Kopf. Das wissen auch die Betrüger.

Wie das Online-Portal „Mimikama“ berichtet, sind die Worte wohlüberlegt. Sie sind neutral genug, um damit eine große Gruppe ansprechen zu können. Gleichzeitig haben sie das Potenzial, Emotionen bei dem Empfänger hervorzurufen. Wer diese Nachricht aus dem Nichts bekommt, für den kann es wie ein Hilferuf aussehen.

Kind unter der bekannten Nummer kontaktieren

So wollen die Täter dich in ein Gespräch verwickeln – und dich dazu bringen, Geld zu überweisen. Dabei nutzen die Betrüger das starke Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Eltern schamlos aus. Wenn solche Nachrichten kommen, solltest du auf gar keinen Fall Geld überweisen! Am besten du kontaktierst dein Kind unter seiner bekannten Nummer. Noch besser: Du rufst deinen Sohn oder deine Tochter über das Festnetz an, insofern er beziehungsweise sie einen Festnetzanschluss besitzt.

Wie „Mimikama“ weiterhin schreibt, solltest du die betrügerische Whatsapp-Nachricht aufbewahren – sie könnte als Beweis dienen. Dann solltest du die zuständigen Behörden über den Vorfall informieren. Um sicher zu gehen, blockierst du am besten die unbekannte Nummer. So erhältst du keine weiteren Betrugsversuche.