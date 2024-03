Nächste Änderung bei Whatsapp – bald ploppt auch bei dir DIESE Nachricht auf

Es ist mal wieder so weit! Bei Whatsapp tut sich was hinter verschlossenen Türen. Die Entwickler haben eine neue Funktion ausgearbeitet, die sie den ersten Nutzern gegenüber präsentieren wollen. Es geht um das Status-Tool.

+++ Whatsapp neue Funktionen: Schloss-Icon aufgetaucht – DAS steckt dahinter +++

Bei Whatsapp kann jeder in seinen Status Fotos, Videos oder Textnachrichten hochladen und mit seinen Kontakten teilen – mit allen oder nur mit ausgewählten. Doch arbeitet Whatsapp jetzt an einer Erweiterung. Nutzer sollen bald noch mehr Möglichkeiten haben, ihren Status mit ihren Kontakten innerhalb der App zu teilen.

Whatsapp überarbeitet Status-Leiste

Seit einem letzten Update ist die Status-Funktion beim Messenger leichter zu handhaben. So müssen Nutzer nicht länger auf jeden einzelnen Status klicken, sondern können sich direkt hintereinander die neuesten Fotos und Co. von ihren Kontakten ansehen. Das macht es ihnen um einiges leichter, up to date zu bleiben, was die darüber geteilten Inhalte angeht.

Auch interessant: Whatsapp zieht die Reißleine – viele Nutzer suchen jetzt verzweifelt

Jetzt geht der Messenger aber noch einen Schritt weiter. Und zwar arbeiten die Entwickler aktuell an einem weiteren Update und überarbeiten das Interface für die Status-Updates weiter. Über ein neues Tool sollen Nutzer demnächst andere in ihren Status-Updates erwähnen können.

Whatsapp jetzt mit gleicher Funktion wie Instagram

Whatsapp arbeitet daran, dass man in seinen Status-Updates bald Nutzer erwähnen kann – wie auf Instagram. Man erhält auch eine Benachrichtigung, wenn man erwähnt wird. Das soll zu mehr Engagement und Interaktion zwischen den Nutzern führen, wie der Blog „Wabetainfo“ erklärt, der als einer der ersten über dieses geplante Update berichtete.

Denn so können die Kontakte nicht nur sofort erkennen, welche Status-Updates für sie besonders relevant sind, sondern werden durch die Benachrichtigung zusätzlich angeregt, draufzuklicken und eine Reaktion zu senden. So bekommt auch derjenige, der den Status geteilt hat, mehr Aufmerksamkeit.

Zurzeit befindet sich das Update jedoch im Stadium der Entwicklung und wird erst nach der Fertigstellung für Nutzer des Google Play Beta Program verfügbar sein. Wann es dann auch für alle anderen kommt, ist noch unklar.