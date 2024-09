Whatsapp: Messenger wird eingestampft! Diese Nutzer schauen in die Röhre

Paukenschlag bei Whatsapp! Der Messenger wird weltweit von Abermillionen Menschen genutzt – nicht zur zum Texten, sondern auch zum Schicken von Bildern, Videos, Sprachnachrichten, Standorten und Telefonieren.

Eine Umstellung ist für viele ein großer Schritt, den die wenigsten gehen wollen. Doch jetzt wird eine ältere Whatsapp-Version eingestampft. Für Nutzer dieser bedeutet das, dass sie umsteigen MÜSSEN. Kein Witz: Für einige User wird die App nicht mehr nutzbar sein!

Whatsapp: Messenger wird eingestampft!

Mac-Nutzer können neben der Desktop-Version von Whatsapp gleich zwei Apps auf dem Desktop nutzen, um Textnachrichten zu schreiben und zu empfangen. Doch Nutzer der älteren Macs von Apple, die auf der sogenannten Electron-Technologie basiert, müssen bald umsteigen. Das berichtet der Whatsapp-Blog „WABetaInfo“. Die Electron-Technologie wird ab Ende Oktober nicht mehr funktionieren.

Die User werden bis dahin aufgefordert, auf die neuere Mac-App umzusteigen, die mit der Catalyst-Technologie von Apple entwickelt wurde. Nutzer der älteren App erhalten beim Start bereits einen Hinweis, dass die App bald eingestellt wird. Bis zur Abschaltung läuft ein Countdown, der die verbleibenden Tage zeigt.

Bestimmte Whatsapp-Nutzer schauen in die Röhre

Die Empfehlung liegt auf der Hand: Die Nutzer sollten so schnell wie möglich auf die neue Catalyst-App umsteigen, um Unterbrechungen in der Kommunikation zu vermeiden. Die neue App ist schneller und reaktionsschneller, fügt sich nahtlos in das macOS-Ökosystem ein und nutzt dessen Vorteile. Außerdem lohnt sich das schon allein im Hinblick auf die Zukunft: Die Catalyst-App wird von WhatsApp weiterentwickelt und erhält kontinuierlich Updates.