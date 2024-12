Wetter in NRW: Experte verblüfft mit Extrem-Prognose – „Kaum zu glauben“

Wetter-Experte Dominik Jung staunt nicht schlecht, als er DAS sieht und meint fassungslos: „Kaum zu glauben“ – was da auf NRW zurollt, hätte er in seinen kühnsten Träumen nicht gedacht.

Doch müssen jetzt die Schlitten abgestaubt oder gar die Skier ausgepackt werden? Eines ist sicher: Die „Wintermöhre“ hat es in sich.

Wetter in NRW: Schnee am Heiligabend?

„Am Donnerstag liegen wir teilweise fünf bis elf (!) Grad über den normalen Werten für die aktuelle Jahreszeit“, so der Wetter-Experte. Klingt fast nach Frühlingswetter, doch viele würden sich Schnee und Winterwetter wünschen – schließlich ist nächste Woche schon Heiligabend.

Aber heißt es jetzt Daumen drücken? Kann der Schnee noch kommen? Vorerst bleibt es warm, nur am Freitag und Samstag könnte es kälter werden. Die traurige Prognose? „Weiße Weihnachten können wir weitgehend vergessen.“ Aber, der Experte hat Hoffnung: Die Luftmassentemperatur ist für Heiligabend sehr niedrig angesetzt – hier und da könnte es also eine Schneeflocke geben.

Wetter in NRW: Das passiert in den nächsten Tagen

„Morgen kommt der Friedrich“ – aber wer ist gemeint? Nun, es geht nicht um den Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz (69), sondern um ein Wetterphänomen. Und das sorgt für reichlich trockenes Wetter. Das Wetterphänomen „Anka“ hingegen beschert NRW ab Mittwochabend warme Luftmassen.

So sorgt Friedrich am Dienstag für warmes Wetter mit 9 bis 11 Grad – aber auch für viel Dunst und Hochnebel. Am Mittwoch erwartet NRW dagegen wechselhaftes Wetter und Regen. Viel Sonne gibt es nicht. Ab Donnerstag heißt es dann „Vollgas in Richtung Wärme“, es könnte sogar bis zu 15 Grad warm werden: Es wird jedoch auch windig und regnerisch.

Eines ist sicher: Nichts ist sicher – denn wer weiß, vielleicht wird ja doch noch ein Weihnachtswunder für NRW wahr. Also lieber die Sonnenbrille in die Tasche packen und den Schlitten nicht in den Keller stellen. Wer weiß, vielleicht spricht Dominik Jung ja bald von Schnee. Denn er ist sich sicher: „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.“