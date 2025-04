Wetter auf Mallorca: Wenn du dieses Wochenende anreist, dann Prost Mahlzeit

Die vergangenen Tage auf Mallorca waren wirklich himmlisch. Konstante Temperaturen oberhalb der 20-Grad-Marke, Sonnenschein en Masse, die ersten ließen es sich schon in den Fluten des Mittelmeeres gut gehen. Je näher wir jedoch den Ostertagen kommen, und damit auch dem ersten ganz großen Touristen-Ansturm des Jahres, desto mehr scheint sich das Super-Sonnen-Wetter zu verabschieden.

Das dürften besonders die Urlauber zu spüren bekommen, die bereits an diesem Wochenende (11. bis 13. April) gen Mallorca reisen. Während am Donnerstag (10. April 2025) und Freitag (11. April 2025) die Sonne noch einmal alles gibt – 21 Grad und jeweils sieben Sonnenstunden werden erwartet – geht es am Samstag wettertechnisch bergab.

Das Urlaubs-Wochenende auf Mallorca wird nass

So berichtet das Wetter-Portal „wetter.com“, dass sich die Mallorca-Freunde vor allem Samstagmorgen und Samstagabend auf Regen einstellen dürfen. Auch tagsüber herrscht am Samstag (12. April 2025) eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nur aufgrund des Sprunges ins Meer nass wird. Die Temperaturen bleiben aber relativ konstant. Zwischen 18 und 21 Grad herrschen am Samstag vor.

Ähnlich gestaltet sich auch der Sonntag (13. April 2025). Da dürfen sich die Urlauber auf Regen am Morgen und Mittag einstellen. Gegen Abend nimmt die Wahrscheinlichkeit des Niederschlages dann wieder ab. Die Temperaturen liegen dann zwischen 17 und 19 Grad, wie „wetter.com“ berichtet.

Allerbestes Urlaubswetter ist das nicht gerade. Doch ab Dienstag soll es dann schon wieder schöner und vor allem trockener werden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Wetter dann auch über die traditionell gut besuchten Ostertage auf Mallorca anhält.

