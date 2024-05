Wetter auf Mallorca: Irre Wende – Urlauber müssen ganz stark sein

Tausende Urlauber nutzen das lange Pfingstwochenende (19. und 20. Mai), um einen Abstecher nach Mallorca zu machen. Die Wettervorhersage der vergangenen Tage lud schließlich dazu ein: Blauer Himmel und Sonnenschein waren an der Tagesordnung.

Das gute Wetter wurde von den Touristen auf Mallorca für so manchen ausgedehnten Strandtag genutzt. Doch wer an den Pfingstfeiertagen einen Besuch am Meer plant, sollte sich schleunigst eine Alternative suchen. Denn in den nächsten Tagen kann einem das Wetter einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen.

Wetter auf Mallorca: Touristen erwartet neue Regenfront

Ein Blick auf die Wetter-App dürfte bei zahlreichen Mallorca-Urlaubern für lange Gesichter sorgen. Eine Regenfront steuert auf die Insel zu. Diese macht sich schon am Pfingstsonntag (19. Mai) deutlich bemerkbar.

Die Sonne schafft es nur selten durch die Wolkendecke am Himmel und der kalte Wind erfordert eher einen Pullover statt einer Badehose. Am Abend sollen dann die ersten Schauer aufziehen. Und es kommt noch dicker für alle Urlauber: Das Ganze soll sich in den nächsten Tagen bedauerlicherweise auch nicht großartig ändern.

Wetter auf Mallorca: Pfingstmontag wird kalt und nass

Auch am Montag sollten Touristen ihren Regenschirm lieber einpacken. Zu Beginn der neuen Woche sind zahlreiche Schauer angesagt. Und auch die Temperaturen gehen deutlich runter.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Während am Samstag (18. Mai) noch bis zu 26 Grad auf der Insel herrschten, fallen die Temperaturen nun auf höchstens 23 Grad. Doch nach dem Tief kommt wieder ein Hoch: Das Wetter soll ab Dienstag wieder zu einem Strandtag einladen.