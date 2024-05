Urlaub auf Mallorca: Blick in den Himmel lässt nicht nur Touristen staunen – „Nicht normal“

Wer aktuell seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, der hat es vielleicht bemerkt. Plötzlich war am Himmel etwas ganz Besonderes zu sehen…

Nicht nur in Deutschland war es teilweise zu erkennen, auch wenn du derzeit im Urlaub auf Mallorca weilst, konntest du das Wetter-Phänomen sehen. Plötzlich gab es in der Nacht auf Samstag (11. Mai) Polarlichter am Himmel!

Experten haut es völlig aus den Socken

Juan San Nicolás und Salvador Sánchez vom Astronomischen Institut der Balearen konnten ihren Augen kaum trauen, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Sie beobachteten das Polarlicht-Phänomen am nächtlichen Himmel. Solch ein Spektakel kommt normalerweise höchstens in Nordskandinavien vor. Jetzt gab es das auch auf Mallorca und in Deutschland zu sehen.

Die beiden Experten wurden von dem Phänomen regelrecht überrascht. „Es ist nicht normal, dass man in mediterranen Breitengraden Polarlichter wie dieses sieht“, sagen die beiden Astronomen. Solche Phänomene gibt es eigentlich nur in Finnland oder Norwegen.

Urlauber auf Mallorca konnten Licht für eine Stunde sehen

Doch nicht nur San Nicolás und Sánchez konnten die Polarlichter sehen. In den sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Fotos geteilt. Das letzte Polarlicht, welches auf Mallorca gesehen wurde, gab es vor zehn Jahren. „Aber es handelte sich um etwas sehr Kurzes und Kleines, kein Vergleich zu dem, was gestern zu sehen war.“

An diesem Wochenende war das Licht nach 22 Uhr für ungefähr eine Stunde lang deutlich sichtbar. „Über dem Meer, im nördlichen Teil Mallorcas, konnten wir es sehr gut sehen. Es war sehr groß und lang“, sagen die Experten.

Deswegen gab es das Polarlicht

Das Polarlicht ist auf einen schweren geomagnetischen Sonnensturm zurückzuführen. Er tritt dann auf, wenn die Aktivität der Sonne sehr hoch ist, wie das „Mallorca Magazin“ weiter schreibt.