Wetter in Deutschland: DAS ist das heißeste Bundesland in Deutschland

Das Wetter in Deutschland zeigt jedes Jahr in Folge, wie heiß es in unseren Breitengraden und Bundesländern werden kann. Aber welches Bundesland hat das heißeste Wetter in Deutschland? Die Antwort darauf ist spannend – denn jedes Jahr liefern sich die Bundesländer ein regelrechtes Hitze-Rennen.

Wenn du an das heißeste Bundesland in Deutschland denkst, kommen dir vielleicht sonnige Strände oder aufgeheizte Metropolregionen in den Sinn. Doch die Antwort auf die Frage, welches Bundesland das heißeste in Deutschland ist, ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Während manche Bundesländer mit vielen Sonnenstunden locken, machen andere durch extreme Hitzerekorde auf sich aufmerksam. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), um das herauszufinden, welches Bundesland das heißeste Wetter hat.

Rekordverdächtiges Jahr: Heißestes Wetter in Deutschland

Das Jahr 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) haben nicht nur der Sommer, sondern auch der extrem milde Winter und der außergewöhnlich warme Herbst dazu beigetragen. Ein Hitzerekord folgte auf den anderen.

Besonders der September stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Es war im Jahr 2023 mit Abstand der wärmste September, der jemals gemessen wurde. Deutschland schwitzte an zahlreichen Tagen unter Höchstwerten, die vorher nur selten erreicht wurden. Selbst im Oktober wurden noch Sommernachschläge mit Temperaturen über 30 Grad gemessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) beobachtete auch extreme Regentage im Herbst, die in einigen Bundesländern zu Hochwassern führten. Die Hitzerekorde und Höchstwerte unterstreichen, dass nicht nur der Sommer in Deutschland, sondern das gesamte Jahr immer wärmer wird – was laut DWD den Druck auf den Klimaschutz verstärkt.

Was bedeutet „das heißeste Bundesland“?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) unterscheiden zwischen Sommertagen und heißen Tagen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Silas Stein

Wenn wir über das heißeste Wetter sprechen, sind verschiedene meteorologische Faktoren entscheidend. Es geht dabei nicht nur darum, welches Bundesland an einem einzelnen Tag die höchste Höchsttemperatur oder gar neue Hitzerekorde erreicht. Vielmehr wollen wir einen Blick auf verschiedene Kriterien werfen, die das heißeste Wetter in Deutschlands Bundesländern abbilden können.

Ein einmaliger Hitzerekord – so beeindruckend er auch sein mag – spiegelt nämlich nicht gleich die durchschnittlichen Wetterbedingungen wider, die die Bevölkerung erlebt. Um das heißeste Bundesland zu bestimmen, sind besonders die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen und die Anzahl der Sommertage entscheidend. Sie geben ein besseres Bild davon, wie sich das heißeste Wetter dauerhaft bemerkbar macht.

Wetter in Deutschland: Sommertag und „heißer Tag“

Meteorologisch gesehen spricht der Wetterdienst von einem Sommertag, wenn die Höchstwerte über 25 Grad liegen. Wird die 30-Grad-Marke überschritten, handelt es sich um einen „heißen Tag“. Die Anzahl dieser Tage gibt schon Mal einen guten Hinweis darauf, wie heiß es in einem Bundesland wirklich ist. Und dabei spielt der meteorologische Sommer nochmal eine besondere Rolle. Der Grund ist ganz einfach.

Im Sommer ist das Wetter in allen Bundesländern in der Regel am heißesten. Die Jahre 2023 und 2024 zeigten zwar, dass nicht nur der Sommer extrem warm sein kann – auch Herbst und Winter brachten rekordverdächtige Höchstwerte. Doch im Hinblick auf das „heißeste“ Bundesland liegt der Fokus klar auf den heißen Sommermonaten. Denn hier klettert das Thermometer regelmäßig nach oben. Die Durchschnittstemperaturen schießen nach oben und die Sonnenstunden dominieren.

Wetter in Deutschland: Die heißesten Bundesländer im Vergleich

Das Wetter und die Temperaturen können in Deutschland ganz schön unterschiedlich sein. (Symbolbild) Foto: imago/Gerhard Leber

Ein Blick in die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu den Jahren 2023 und 2024 zeigt vor allem eines: Das Wetter in Deutschland variiert teilweise stark von Bundesland zu Bundesland. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Hitzerekord. Doch einige Regionen stechen im Rennen um das heißeste Wetter besonders hervor.

Ein besonderer Platz gebührt vor allem ein Bundesland direkt an Nordsee. Wie das? Das Nordsee-Wetter ist nicht gerade bekannt für heiße Tage. Die Wahrheit ist jedoch so traurig, sie ist die Erwähnung wert. Denn Schleswig-Holstein ist mit Abstand das Schlusslicht im Ranking um das heißeste Bundesland in Deutschland.

Hitzerekord in Deutschland: So heiß war das Jahr 2023

Zum Vergleich: Im Schnitt zählte Deutschland im Jahr 2023 trotz der extremen Ausreißer von Schleswig-Holstein rund 57 Sommertage und 12 Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Auch die sommerlichen Durchschnittstemperaturen liegen deutschlandweit bei 22,04 Grad am Tag und bei fast 13 Grad im Jahr überall sonst höher als in Schleswig-Holstein.

An der Nordsee kletterten im gesamten Jahr 2023 die Temperaturen in Schleswig-Holstein sogar nur knapp 27 Tagen über Höchstwerte von 25 Grad, was die wenigen warmen Tage zu seltenen Lichtblicken machte. Noch krasser: Das Thermometer hat laut DWD überhaupt nur zweimal die 30-Grad-Grenze überschritten. Sommerhitze muss in diesem Bundesland fast wie ein Mythos erscheinen. Der Hitzerekord wurde für das Jahr 2023 deutschlandweit hingegen in Rheinland-Pfalz mit einer Temperatur von 36,5 Grad aufgestellt. Im Saarland war es dafür in der Durchschnittstemperatur konstant am wärmsten. Und trotzdem haben andere Bundesländer noch häufiger unter heißesten Temperaturen zu ächzen.

Die heißesten Bundesländer zeichnen sich vor allem durch langanhaltende Hitze aus. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Heißestes Wetter: Diese Bundesländer sind im Rennen

Der Sommer in Berlin und Brandenburg war mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von bis zu 23,5 Grad der heißeste im Bundesland-Vergleich der Daten des DWD 2024. In Summe lagen die Höchsttemperaturen rund neuneinhalb Wochen über 25 Grad. An über 13 Tagen stieg das Thermometer noch weiter auf Höchstwerte von über 30 Grad. Das wird nur noch getoppt von Deutschlands Süden.

In Bayern gab es 15 Tage, an denen die Temperaturen über 30 Grad kletterten. Auch der Hitzerekord ist beeindruckend: Mit 36,1 Grad erreichte Bayern den vierthöchsten Wert in Deutschland, nur knapp hinter Nordrhein-Westfalen. Aber jetzt zur großen Frage: Welches Bundesland ist das heißeste? Es gibt zwar Bundesländer, die in einzelnen Kategorien herausragend sind, doch nur eines entscheidet das Rennen um das heißeste Bundesland für sich. Denn es vereint gleichzeitig hohe Durchschnittstemperaturen, viele Sonnentage und extreme Höchstwerte zu dem heißesten Wetter Deutschlands.

Wetter in Deutschland: DAS ist das heißeste Bundesland

Auch wenn Berlin und Brandenburg mit hohen Durchschnittswerten punkten, machen die häufigeren Hitzetage im Süden Deutschlands den entscheidenden Unterschied. Hier ist die Anzahl der heißen Tage höher, was auf konstanteres heißes Wetter hindeutet. Auch beim Hitzerekord von 2024 lag das heißeste Bundesland mit 36,3 Grad über Brandenburg und nur knapp hinter dem Spitzenreiter Rheinland-Pfalz. Und damit steht fest: Baden-Württemberg ist das heißeste Bundesland in Deutschland! Hier wurden an sage und schreibe 18,4 Tagen heißeste Temperaturen von über 30 Grad gemessen. Zehn Wochen lang – an 70,5 Tagen – erreichten die Höchstwerte mindestens 25 Grad. Das sind die meisten heißesten Tage in ganz Deutschland! Der Hitzerekord von 36,3 Grad ist immerhin der zweithöchste im Land.

Die heißesten Bundesländer im Überblick: