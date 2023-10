Welthundetag: Tierliebhaber haben gewählt – DAS soll der schönste Vierbeiner Deutschlands sein

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Fellnase im ganzen Land? Fressnapf, ein deutsches Franchiseunternehmen für Heimtierbedarf, nimmt sich den Welthundetag (10. Oktober) zum Anlass und kürt den schönsten Hund Deutschlands. Den Gewinner erwarten attraktive Preise.

Der Welthundetag wird zu Ehren des treuen Begleiters des Menschen gefeiert und soll unterstreichen, wie wichtig die Rolle ist, die der Vierbeiner im Alltag seiner Besitzer einnimmt. Der Ehrentag für Hunde wird jährlich am 10. Oktober gefeiert und Fressnapf hat sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt: Einen Foto-Contest!

Welthundetag: Und der Gewinner ist…

Vom 13. Juli bis zum 27. September konnten Hundehalter ein Foto ihres Lieblings einreichen. Egal welche Fellfarbe, wie schlank oder kräftig, kurz- oder langfellig, groß oder klein, alle Fellnasen konnten teilnehmen. Ganz nach dem Motto: Jeder Hund ist schön auf seine Weise. Wer pünktlich zum Einsendeschluss ein Foto eingereicht hatte, war automatisch im Rennen. Ab dem 28. September startete das Online-Voting, bei dem ganz Deutschland mitentscheiden konnte, welcher Hund wirklich „der Schönste im ganzen Land“ ist. Wer ist es denn nun?

Der Gewinner steht fest und er ging am Welthundetag nicht mit leeren Händen nach Hause. Der Hauptpreis lässt Hundeherzen höher schlagen, denn gemeinsam mit zwei Begleitpersonen und einem weiteren Hund, kann sich der Gewinner auf einen Wellnessurlaub freuen. Zwei Übernachtungen im Hotel & Spa Klosterbräu***** in Tirol, lange Spaziergänge in der Umgebung inklusive Wellnessprogramm im Anschluss sind mit dabei. Und der Gewinner ist….

Platz 1 belegt die Border Collie Mischlingshündin Hanni. Ursprünglich kommt sie aus Rumänien und hat jetzt nicht nur ihr Für-Immer-Zuhause in Deutschland gefunden, sondern wurde auch direkt zum schönsten Hund des Landes gekürt. Gemeinsam mit ihren Besitzern fährt sie nun nach Tirol und ziert anschließend das Cover des Magazins „Fressnapf Friends“.

Dackel Hotte belegt den zweiten Platz und kann sich über einen 150 Euro-Fressnapf-Gutschein freuen, während die drittplatzierte Hündin Nougat ihre nächsten Fressnapf-Besuche mit einem Gutschein im Wert von 100 Euro bezahlen kann.