Weihnachtsbaum: Ekel-Problem im Wohnzimmer – SO kannst du es verhindern

Heiligabend steht nun wirklich unmittelbar vor der Tür. Die meisten Menschen haben ihre Einkäufe mittlerweile gemacht, die Vorbereitungen fürs Fest getroffen und die Geschenke eingepackt. Zu der weihnachtlichen Tradition gehört für viele Menschen selbstverständlich auch der Weihnachtsbaum. Während er bei einigen schon seit zwei Wochen geschmückt parat steht, wird er bei anderen Familien erst am Weihnachtsmorgen geschmückt.

Wann auch immer das Schmücken mit Weihnachtsschmuck ansteht, ein Problem betrifft alle Weihnachtsbaumbesitzer: Insekten. Denn viele Menschen wissen gar nicht, wie viele hundert kleine Tierchen sie sich mit der grünen Tanne ins Haus holen.

Weihnachtsbaum mit tierischen Bewohnern

Die grüne Tanne sieht wunderschön aus, riecht wunderbar nach Wald und bringt Kinderaugen zu leuchten. Doch von dem Tannengeruch sollte man sich nicht betören lassen, denn durch einen Weihnachtsbaum bringt man auch einige ungeladene Gäste mit ins Haus. Laut Insektenforscher Bjarte Jordal vom Universitätsmuseum in Bergen können sich bis zu 25.000 Insekten auf einem einzigen Weihnachtsbaum befinden. Von Spinnen über Zecken bis hin zu Läusen: Die kleinen Tierchen sind oft nicht mit bloßen Auge zu erkennen.

Auch interessant: Rewe: Öffnungszeiten an Heiligabend angepasst – so lange kannst du einkaufen

Die vielen Insekten verstecken sich unter den Nadeln, um dort ihren Winterschlaf zu halten. Durch die Wärme des Hauses wachen sie jedoch auf und könnten sich verbreiten. Das will doch wirklich niemand! Um das zu vermeiden, hilft nur eins: Schütteln, was das Zeug hält. Bevor man sich den Baum ins Haus holt, sollte dieser einmal kräftig durchgerüttelt werden.

Gibt es ein Hausmittel, dass den Weihnachtsbaum frisch hält?

Im Internet kursieren die verrücktesten Tipps, um den Weihnachtsbaum länger frisch zu halten. So wird empfohlen, das Gießwasser mit Glycerin zu versetzen oder Kupfermünzen ins Wasser zu legen. Doch all diese vermeintlichen Hausmittel sind Unsinn. Nur eines sollte man beachten: Gießen, gießen, gießen. Am besten täglich. Dabei hilft ein Trick: Der Weihnachtsbaum freut sich, wenn er nicht nur gegossen, sondern auch besprüht wird. Denn auch über die Nadeln nimmt der Weihnachtsbaum Wasser auf.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch der Standort des Weihnachtsbaumes ist entscheidend. So sollte der Baum unbedingt vor Hitze geschützt werden. Also: weg von Heizung und Kamin. Mit dem richtigen Standort und einer ausreichenden Versorgung mit Wasser kann sich der Weihnachtsbaum auch über mehrere Wochen gut halten!