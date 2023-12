Weihnachtsbaum: Achtung! Diese Fehler solltest du nicht machen, wenn er Weihnachten überstehen soll

Er ist so traditionsreich wie umstritten: der Weihnachtsbaum. Die Tanne im eigenen Wohnzimmer gehört für viele Menschen ohne Diskussion zum Fest dazu, engagierte Umweltschützer und Nachhaltigkeitsfans verzichten mittlerweile lieber auf den kurzweiligen Brauch oder kaufen sich eine künstliche Tanne.

Tatsächlich haben die meisten Menschen nur einige Tage so wirklich was von ihrem Weihnachtsbaum. Vom Kauf kurz vor Weihnachten bis zum Schmücken zum Fest ist der Baum spätestens nach den drei Weihnachtsfeiertagen schon nicht mehr ganz so frisch. Wenn du unsere Tipps beachtest, könntest du allerdings länger Freude an deiner Tanne haben.

Weihnachtsbaum: Das musst du schon beim Kauf beachten

Während einige kaum abwarten können, endlich den Weihnachtsbaum zu kaufen, fahren andere erst am Freitag (22. Dezember) oder am Tag vor Heiligabend auf den letzten Drücker los. In allen Fällen kannst du aber bereits beim Kauf darauf achten, eine möglich frische Tanne zu bekommen. Ein frisch geschlagener Baum ist daher meist die beste Wahl und vor allem bei lokalen Händlern zu finden.

Wenn du bei einem Verkäufer nur bereits geschlagene Baume siehst, kann ein Schütteln des Baumes schnell Aufschluss darüber bringen, wie frisch er ist. Fallen nur wenige Nadeln, ist die Tanne noch sehr frisch. Auch das Streicheln über die Zweige kann beim Frische-Check helfen: Streichelst du in die entgegengesetzte Richtung der Nadeln und es fallen viele Nadeln ab, solltest du besser zu einer anderen Tanne greifen.

Auch die Wahl der Weihnachtsbaum-Sorte wirkt sich auf dessen Haltbarkeit aus. Nordmanntannen sind in Deutschland am beliebtesten, weil sie am längsten haltbar sind. Fichtenarten riechen zwar schön nach Harz, die Nadeln sitzen aber nicht so fest am Zweig und fallen leicht ab.

Weihnachtsbaum: Das musst du beim Standort im Wohnzimmer beachten

Hast du deine Tannenbaum-Wahl getroffen, wird er erst im Wohnzimmer zum richtigen Weihnachtsbaum. Doch vor dem Schmücken solltest du dir genau überlegen, wo du ihn aufstellst. Denn der schönste Platz im Raum ist nicht immer auch der beste für den Baum.

Laut den Experten von „Tannenversand“ solltest du einen Standort wählen, der weder durch eine Heizung noch durch eine Fußbodenheizung übermäßiger Wärme ausgesetzt ist. Auch die Einstrahlung von natürlichem Sonnenlicht oder starke Zugluft lassen den Baum schnell austrocknen. Lässt es sich nicht vermeiden, dass der Baum auf einem Boden mit Fußbodenheizung steht, kann eine Styroporplatte hilfreich sein – so ist wenigstens der Baumfuß kälter gestellt.

Was den Baumständer betrifft, kann eine bestimmte Lösung dir viel Arbeit und Ärger ersparen. Ein Ständer mit integriertem Wasserspeicher sorgt definitiv für eine längere Haltbarkeit des Weihnachtsbaumes. Er ist zwar nicht so günstig wie ein simples Gestell, kann aber über Jahre genutzt werden und die Freude an deiner Tanne – und damit auch an Weihnachten – deutlich verlängern. Hast du keinen Wasserspender am Ständer, ist ein regelmäßiges Gießen der Weihnachtstanne Pflicht – wie eben bei allen anderen Pflanzen auch.