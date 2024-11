Weihnachtsbäume, Deutsche Bahn, Steuern & Co: Das ändert sich im Dezember 2024

Das Jahr geht langsam zu Ende und der letzte Monat in 2024 bricht an. Mit diesem Dezember kommen wieder einige Neuerungen auf Verbraucher zu. Unter anderem geht es um die Preise für Weihnachtsbäume, Änderungen bei der Deutschen Bahn und Fristen bei der Steuererklärung.

Aber auch darüber hinaus ändert sich im Dezember 2024 in Deutschland eine ganze Menge. Die komplette Übersicht erhältst du hier.

Weihnachtsbäume, Deutsche Bahn & Co: Änderungen im Dezember

Das erste Thema dürfte vor allem vor den Weihnachtsfeiertagen als echter Schock kommen. Weihnachtsbäumen sollen in diesem Jahr leider mehr kosten. Laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger werden die Tannen für das Fest in diesem Jahr im Schnitt einen Euro teurer. Für eine Nordmanntanne zahlt man dann pro Meter zwischen 22 und 30 Euro.

Und auch bei der Deutschen Bahn steigen im Dezember die Preise. Die Flexpreis-Tickets werden im Durchschnitt um 5,9 Prozent teurer. Auch können sie nur noch maximal eine Woche vor Abreisetag kostenlos storniert werden. Spartickets, die für zehn Euro storniert werden können, gibt es dann erst ab 21,99 Euro. Doch die Super-Sparpreis-Tickets bleiben bei einem Preis ab 17,99 Euro unstornierbar.

Zudem kommt am 15. Dezember der neue Fahrplan heraus mit zusätzlichen Strecken in Richtung Paris und Amsterdam, etwa mit Halten in Frankfurt und Karlsruhe.

Wintersonnenwende, USB-Kabel und Steuern

Mal was ganz anderes: Ab dem 28. Dezember wird der USB-C-Ladestecker zum europaweiten Standard. Alle neuen Smartphones, Tablets und Co. werden mit diesem Ladeanschluss ausgestattet. Verbraucher müssen dann vom Mikro-USB-Anschluss Abschied nehmen.

Zudem endet die Frist für die freiwillige Steuerabgabe für das Jahr 2020 mit Ablauf des Jahres 2024.

Auf eine Sache können sich die Bürger allerdings im Dezember freuen und das ist die Wintersonnenwende. Mit der längsten Nacht beziehungsweise dem kürzesten Tag am 21. Dezember werden ab dem 22. Dezember die Tage wieder länger.