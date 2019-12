Weihnachten: Händler verkauft DIESE Dose – du glaubst nicht, was drin ist

Weihnachten steht vor der Tür, der Gang zum Supermarkt ist Pflicht. Gans, Knödel, Rotkohl – das kommt bei den meisten Deutschen zu Weihnachten auf den Tisch. Ein Einkauf kann aber gerade in der Weihnachtszeit echt stressig sein. Auch das Kochen dauert Stunden und in ein paar Minuten ist das Mahl dann verputzt.

Ein Spiele-Händler schafft jetzt Abhilfe für Einkaufs- und Kochmuffel. In einer Dose findest du alles, was du an Weihnachten brauchst. Du wirst nicht glauben, was alles dort drin ist.

Weihnachten: Neun Schichten in einer Dose

„Christmas Tinner“ heißt eine Dose vom Spiele-Händler „Game“ aus Großbritannien. Neben Konsolen, Merchandise und Spielen bietet die Webseite auch ein Menü speziell für Gamer an, die an Weihnachten nicht aus ihrem Zocker-Sessel aufstehen wollen. In der Produktbeschreibung schreibt „Game“: „Du kannst jetzt den ganzen Tag spielen, ohne auf das Festessen zu verzichten, Onkel Nigels schlechte Witze zu hören und gezwungen zu werden, den Abwasch zu machen.“

In insgesamt neun Schichten, gepresst in eine Dose, kannst du das Weihnachtsmenü genießen. Was drin ist? Hier eine Auflistung:

Schicht 1: Rührei & Speck

Schicht 2: Zwei Hackfleisch-Pasteten

Schicht 3: Pute & Kartoffeln

Schicht 4: Bratensauce

Schicht 5: Brotsauce

Schicht 6: Preiselbeersauce

Schicht 7: Rosenkohl mit Füllung oder Brokkoli mit Füllung

Schicht 8: Gebratene Karotten und Pastinaken

Schicht 9: Weihnachtspudding

Das „Christmas Tinner“ beinhaltet ganze neun Schichten in einer Dose. Foto: Screenshot game.co.uk

Klingt eigentlich lecker, oder? Aber zusammengematscht in einer Katzenfutter großen Dose? Naja...

Da das „Christmas Tinner“ anscheinend aber so schnell im letzten Jahr ausverkauft war und die Nachfrage nach fleischlosen Alternativen so groß ist, gibt es nun zwei weitere Varianten: vegetarisch und vegan.

Etwa 2,40 Euro kostet die 400 Gramm Dose. Satte 2200 Kalorien wurden hinein gepresst. Auf der Seite von „Game“ ist das Weihnachtsmenü sogar schon ausverkauft. Na dann: Frohes Fest!