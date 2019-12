Aldi: Kunde beschwert sich über Gebäck – die Antwort des Discounters verblüfft

Ein Aldi-Kunde meldete sich via Facebook beim Discounter. Er hatte ein sehr spezielles Anliegen.

Doch noch verblüffender war die Antwort des Aldi-Teams.

Aldi: Beschwerde wegen Lebkuchen

„Hallo Aldi Süd“, schrieb der Kunde in seinem Beitrag. Er sei sonst immer sehr zufrieden mit Aldi. „Jedoch muss ich mich fragen, warum ihr bei den Lebkuchen als Packungsinhalt 18 Stück aufdruckt. Aber nur 17 reinpackt?“

Bei seiner ersten Packung hätte er noch an ein Versehen gedacht, erklärte der Kunde. „Aber als ich die zweite Packung aufmachte, zählte ich wieder nur 17. In der mittleren Reihe fehlt ein Lebkuchen.“ Als Beweis hängte der Facebook-Nutzer Fotos an den Post.

Aldi reagiert verblüffend

Die Antwort des Discounters ließ nicht lange auf sich warten. „Guten Morgen“, schrieb eine Aldi-Sprecherin. „Die Packung Lebkuchen enthält lediglich 18 Portionen – nicht unbedingt 18 Lebkuchen.“

Aldi Süd erwirtschaftet einen deutlich höheren Umsatz als Aldi Nord. Foto: Bernd Thissen / dpa

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: Im Jahr 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und bekam den heutigen Namen „Aldi“

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Weiter erklärte die Sprecherin: „Im Endeffekt muss der Packungsinhalt 500 Gramm betragen und in diesem Fall wiegen die 17 Lebkuchen 500 Gramm.“

Trotzdem könne sie natürlich verstehen, dass der Kunde im ersten Moment irritiert gewesen sei. (nr)