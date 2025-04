Wasserparks auf Mallorca: Das sind die besten Aquaparks der Insel

Mallorca hat einige der schönsten Strände mit weißem Sandstrand und glasklarem Wasser zu bieten, ist für malerische Landschaften und Orte bekannt. Für viele ist die Baleareninsel abseits vom Ballermann daher eine gute Gelegenheit, um Urlaub zu machen. Aber auch Familien mit Kindern kommen hier nicht zu kurz – denn in den Wasserparks auf Mallorca können sich die Kids auf jede Menge Action gefasst machen!

Ob du ein rasantes Abenteuer suchst oder einfach nur Abkühlung brauchst, Mallorcas Wasserparks sind die perfekte Abwechslung zum erholsamen Strandalltag. Für Kinder sind die Wasserrutschen und Wellenbecken Mallorcas garantiert ein Highlight. Bei und erfährst du, wie du in den drei großen Wasserparks auf Mallorca auf deine Kosten kommst.

Die besten Wasserparks Mallorcas: Hidropark in Alcudia

Der Hidropark in Alcudia ist der einzige Wasserpark im Norden Mallorcas. Er ist im Vergleich zu den richtig großen Wasserparks der Baleareninsel etwas überschaubarer, dafür aber auch kostengünstiger im Eintrittspreis. Er gilt als besonders familienfreundlich, so bietet der Hidropark in Alcudia eine Vielzahl an Attraktionen für alle Altersgruppen. Und echte Wasserratten können hier richtig profitieren!

Die aufregenden Wasserrutschen wie die Halfpipe im Hidropark in Alcudia garantieren Adrenalin pur! Foto: Chaleen Goehrke

Eines steht fest: Der Hidropark in Alcudia ist der perfekte Ort für einen erfrischenden Tag voller Spaß und Action! Gleich beim Betreten dieses Aquaparks wirst du von einem Meer an Farben empfangen. Die zahlreichen Wasserrutschen bieten Nervenkitzel für Groß und Klein. Besonders beliebt ist das riesige Wellenbecken, in dem du dich wie in den Wogen des Meeres fühlen kannst. Hier kannst du dich treiben lassen und die perfekte Abkühlung genießen.

Hidropark in Alcudia: Drehwurm garantiert!

Highlights im Hidropark ist sicher die Spiral-Rutsche, die aussieht wie eine gigantische Riesenschlange, deren Schlund du in vielen Spiralen herab rutschst, bis sie dich am Ende wieder ausspeit. Ein einzigartiges Erlebnis bietet dir die Line and Line, zwei parallel verlaufene Rutschen, in denen du im Vollspeed eine 360-Grad-Kurve hinlegen musst. Auf verschiedenen Multi-Track-Rutschen kannst du mit deinen Freunden um die Wette sausen, selbst die Kamikaze-Steilrutsche gibt es in doppelter Ausführung. Und auch die Reifenrutsche kann sich sehen lassen! Da kannst du direkt zu zweit im gleichen Boot über die Halfpipe gleiten.

Sieht heftig aus! Ist aber tatsächlich Teil der Kinder-Zone in Mallorcas Hidropark in Alcudia. Foto: Chaleen Goehrke

Specials, Getränke und Speisen im Hidropark

Für die Kleinsten gibt es im Hidropark auf Mallorca spezielle Kinderbereiche mit flachen Becken und sicheren Rutschen, sodass auch sie ihren Spaß haben. Und neben den Wasserrutschen gibt es obendrauf auch noch eine Minigolfanlage, die für ein bisschen Abwechslung sorgt. Wenn der große Hunger kommt, lockt natürlich ein gastronomisches Angebot. Mitgebrachten Speisen sind nur bedingt erlaubt. Obst, Babybrei für die Kleinen und Wasser darf laut Hausordnung mitgebracht werden. Aber nichts im Glas – Verletzungsgefahr! Ebenfalls verboten sind Kühlboxen. Aber keine Sorge: Mit soften Kühltaschen kannst du dein Picknick trotzdem kühl halten.

Der Hidropark hat neben Wasser- und Reifenrutschen auch ein Wellenbecken zu bieten. Foto: Chaleen Goehrke

Eintrittspreis und Adresse Hidropark in Alcudia

Der Eintrittspreis zum Hidropark in Alcudia liegt in der Saison 2025 bei 33,95 Euro für Erwachsene, für Kinder rund Senioren sind die Eintrittskarten mit etwa 25 Euro etwas günstiger. Echte Wasserratten kriegen im Hidropark sogar einen Seasonpass. Der lohnt sich schon beim dritten Besuch!

Adresse Hidropark (Alcudia): Avenida Inglaterra, Av. Tucà, s/n, 07400 Port d’Alcudia, Mallorca, Spanien

Weitere spannende Mallorca-Themen:

Schönste Strände Mallorca: Hier findest du DEIN persönliches Paradies

Geheimtipps für Mallorca: Hier entgehst du dem Massentourismus

Sehenswürdigkeit Palma de Mallorca: Must-See und Geheimtipps

Die besten Wasserparks auf Mallorca: Western Water Park in Magaluf

Ein weiterer Top-Wasserpark auf Mallorca ist der Western Water Park in Magaluf. Wie der Name schon verrät, liegt der Auqapark nicht nur im Westen Mallorcas, sondern kombiniert den Wasserspaß als Themenpark auch noch mit Wildwest-Abenteuer. Schon beim Betreten des Western Water Park fühlt man sich wie in einem Western-Film – hier erwarten dich jede Menge Abkühlung, Wasserrutschen und Pools.

Western Water Park in Magaluf: Höchste Kamikazebahn Mallorcas

The Beast, eine der höchsten Wasserrutschen Mallorcas, sorgt hier in dreifachem Härtelevel für ordentliche Adrenalinkicks. Diese Kamikaze-Wasserrutsche hat ein mehr als 30 Meter fast senkrechtes Gefälle – echt nichts für schwache Nerven! Und auch die längste Reifenrutsche Mallorcas hat der Wasserpark in Magaluf zu bieten: Der Gran Canon ist ideal für diejenigen, die etwas Abwechslung und Entspannung zwischen den extremen Wasserrutschen und Attraktionen suchen. Hier kannst du entspannt durch die Wasserkanäle gleiten und die Sonne genießen.

Der Western Water Park in Magaluf treibt dir spätestens auf der höchsten Steilrutsche Mallorcas deinen Adrenalinpiegel auf die Spitze. Foto: Chaleen Goehrke

Wilder wird es im Wild River, eine Mischung aus Rafting und abenteuerlicher Spazierfahrt. Der Cola del diablo ist eine Art Multiple-Choice-Wasserrutsche, die mit rasanten Abfahrten begeistert, und der El Latigo sorgt mit seiner kurvenreichen Strecke für ordentlich Spannung. The Big Hole wiederum ist viel mehr als nur eine Wasserrutsche – sie ist eine echte Erfahrung! Muss man selbst mal erlebt haben! Und auch ein Wellenbecken bietet der Wester Water Park in Magaluf.

Wild-West-Special und Picknick-Lounge

Der gesamte Aquapark ist im Wildwest-Stil gehalten, was im Vergleich zu anderen Wasserparks auf Mallorca für eine ganz einzigartige Atmosphäre sorgt. Regelmäßige Shows und Unterhaltungsprogramme runden das Erlebnis im Themenpark ab. Und für den Gaumen ist auch reichlich gesorgt. Neben dem großen gastronomischen Angebot gibt es auch gekennzeichnete Bereiche, in denen laut Hausordnung der Verzehr von selbst mitgebrachtem Picknick erlaubt ist.

Im Western Water Park in Magaluf kannst du auf einer Riesenhalfpipe hinabsliden. Foto: Chaleen Goehrke

Eintrittspreis und Adresse Western Water Park in Magaluf

Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt für den Western Water Park in Magaluf in der Saison 2025 etwa 35 Euro. Ermäßigte Eintrittskarten für Kleinkinder, Kinder und Senioren gehen für rund 15 beziehungsweise 28 Euro über die Theke. Familien und Gruppen profitieren online von einem Rabatt im Eintrittspreis. Die Gruppen-Eintrittskarten kosten zwischen 112 und 128 Euro.

Adresse Western Water Park (Magaluf): Ctra. Cala Figuera a Sa Porrassa, 07181, Magaluf, Mallorca, Spanien

Die besten Wasserparks auf Mallorca: Aqualand in El Arenal

Last but not least: das Aqualand in El Arenal. Dieser Wasserpark ist der größte Wasserpark auf Mallorca und befindet sich im Südosten der Insel. Er liegt damit perfekt für alle, die am Ballermann Urlaub machen. Mit seinen 19 Wasserrutschen, Pools, Wasserbecken und Attraktionen bietet das Aqualand in El Arenal garantierten Spaß für alle Altersgruppen und definitiv eine ordentliche Abkühlung.

Auqaland in El Arenal: Erlebnisrutschen und Adrenalinkick

Ein absolutes Muss sind die gigantischen Wasserrutschen wie die King Cobra oder die Anaconda. Und auch wenn der Name der gleiche sein mag, wie im Wester Waterpark: Der Tornado vom Aqualand in El Arenal ist absolut nicht vergleichbar. Ein Erlebnis für sich! Allein an extremen Rutschen bietet das Aqualand elf Stück an der Zahl, die deine Nerven kitzeln wollen. Zu den Adrenalin-Attraktionen gehört etwa die Steilrutsche, die immerhin fast 20 Meter fast senkrecht hinabstürzt, sowie der Tsunami, eine 15 Meter hohe Halfpipe, die für echte Adrenalinschübe sorgt.

Der Tornado (links) ist ein echtes Erlebnis. Auf der Formula Race (rechts) kannst du im Aqualand in El Arenal um die Wette sliden. Foto: Chaleen Goehrke

Zu den Reifenrutschen gehören unter anderem die Formula Race, bei dem du gegen deine Freunde antreten kannst, Rapids, ein Rafting-Erlebnis, das durch Stromschnellen, Strudel und stilles Gewässer führt. Wenn du es aber lieber ganz gemächlich angehen magst, bietet der Congo River dir eine entspannte und erfrischende Spazierfahrt, bei der du einfach mal die Seele baumeln lassen kannst. Speziell für die kleinen Gäste ist die Kidzworld und der Family-Bereich gestaltet, die mit sieben Rutschen und flachen Pools, perfekt für die ganze Familie geeignet sind.

Foto: Chaleen Goehrke

Das riesige Wellenbecken im Aqualand in El Arenal bietet die perfekte Abkühlung an heißen Tagen. Ein weiteres Highlight ist die große Auswahl an Gastronomie, sodass für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist. Aber auch mitgebrachte Speisen dürfen laut der Hausordnung an den vorgesehenen Picknick-Bereichen verzehrt werden. Aber bitte keine Glasflaschen mitbringen! Die sind wie in den anderen beiden Wasserparks auf Mallorca aufgrund Verletzungsgefahr verboten!

Eintrittspreis und Adresse Auqaland in El Arenal

Der Eintrittspreis beträgt im Aqualand in El Arenal wie im Wester Water Park etwa 37 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 29 Euro und ermäßigt zwischen 16 und 29 Euro. Gruppentickets für vier Personen kosten zwischen 116 und 132 Euro.

Adresse Auqaland (El Arenal): Autovia Palma Arenal Km 15, 07600 El Arenal, Mallorca, Spanien

Spar-Tipp für deinen Besuch in Mallorcas besten Wasserparks

Eintrittskarten für alle drei Aquaparks kannst du übrigens auch bequem online buchen. Da gibt es dann sogar noch Rabatte. Das spart also nicht nur Zeit, sondern auch echtes Geld. Der Hidropark in Alucia bietet sogar einen Seasonpass an. Einmal zahlen, so oft hin wie du möchtest. Er gilt für eine Saison und macht sich schon für den dritten Besuch bezahlt!

Die beiden anderen Aquaparks – das Aqualand in El Arenal und der Western Water Park in Magaluf – bieten hingegen günstigeren Eintrittspreis auf den nächsten Besuch. Aber Aufpassen: Das Ticket muss man sich schon beim Verlassen des Wasserparks sichern! Sonst verfällt der Anspruch leider. Ob du nun aber Hidropark, Western Water Park oder Aqualand – die Wasserparks auf Mallorca garantieren dir einen unvergesslichen Tag voller Spaß, Spannung und Abkühlung.

Du suchst aber lieber Abkühlung in der schönen Natur von Mallorca anstatt in einem Auqapark? Hier findest du die schönsten Buchten, die die sonnige Baleareninsel zu bieten hat: >>> Die schönsten Buchten von Mallorca: Geheim-Tipps und mehr.